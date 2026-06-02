Přeskočit na obsah
Benative
2. 6. Jarmil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

Papalášství, či služba zamilovaným? Slovenské páry smí nově oddat také prezident

ČTK

Oddávat snoubence na Slovensku nově budou moci také politici včetně prezidenta. Plyne to z novely zákona o rodině, kterou ve sněmovně prosadili poslanci vládní koalice premiéra Roberta Fica. Opozice změnu označila za papalášství.

Svatba
"Vznikne tu nějaká kasta lidí, kteří se budou moci chlubit, že mě oddal prezident, mě oddal ministr nebo poslanec, ale to proto, že s ním mají nějaké kamarádské vztahy," řekl v rozpravě poslanec nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko.Foto: Shutterstock
Reklama

Pokud zákon podepíše prezident Peter Pellegrini, od letošního září budou moci vedle zástupců obcí oddávat snoubence také hlava státu, dále členové vlády a poslanci parlamentu. Snoubenci budou muset matrice před uzavřením sňatku předložit písemný souhlas uvedeného politika, že je oddá.

V současnosti mohou na Slovensku oddávat snoubence primátoři měst, starostové obcí a pověření zastupitelé.

Související

"Vznikne tu nějaká kasta lidí, kteří se budou moci chlubit, že mě oddal prezident, mě oddal ministr nebo poslanec, ale to proto, že s ním mají nějaké kamarádské vztahy," řekl v rozpravě poslanec nejsilnějšího opozičního hnutí Progresivní Slovensko Ondrej Prostredník. Zástupci opozice během jednání o uvedeném návrhu také tvrdili, že sněmovna se nezabývá řešením skutečných problémů lidí.

V Česku mohou vedle zástupců obcí oddávat snoubence od roku 2024 také poslanci a senátoři.

Reklama
Reklama

Mohlo by vás zajímat: Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem.

Premiér Robert Fico mluví o návštěvě Ruska a jednání s prezidentem Vladimirem Putinem. | Video: Facebook/Robert Fico
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Nara,japan-november,30,2024;caution,Signboard,Of,Bear,Sightings,In,This,Area
Nara,japan-november,30,2024;caution,Signboard,Of,Bear,Sightings,In,This,Area
Nara,japan-november,30,2024;caution,Signboard,Of,Bear,Sightings,In,This,Area

VIDEO: Kamery zachytily okamžik útoku. Medvěd pronikl do areálu plného lidí

Ještě nedávno patřila setkání s medvědem v Japonsku spíše k výjimečným událostem v odlehlých horských oblastech. Teď se ale šelmy stále častěji objevují tam, kde je lidé nečekají: mezi domy, továrnami nebo školami. Incident ve městě Fukušima znovu otevřel otázku, proč se hranice mezi světem lidí a divokých zvířat začíná nebezpečně stírat.

Anna Geislerová ve filmu Pramen (2026) jako gynekoložka Ingrid, která v polovině 80. let pracuje v jedné zapadlé okresní nemocnici. Působivé drama Ivana Ostrochovského, které bude letos soutěžit na MFF v Karlových Varech, otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
Anna Geislerová ve filmu Pramen (2026) jako gynekoložka Ingrid, která v polovině 80. let pracuje v jedné zapadlé okresní nemocnici. Působivé drama Ivana Ostrochovského, které bude letos soutěžit na MFF v Karlových Varech, otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.
Anna Geislerová ve filmu Pramen (2026) jako gynekoložka Ingrid, která v polovině 80. let pracuje v jedné zapadlé okresní nemocnici. Působivé drama Ivana Ostrochovského, které bude letos soutěžit na MFF v Karlových Varech, otevírá nevyřešenou kapitolu československých dějin, kdy o možnosti mít děti rozhodoval stát.

V hlavní soutěži karlovarského festivalu budou k vidění tři snímky s českou účastí

Karlovarský festival od 3. do 11. července uvede v soutěžních sekcích Hlavní a Proxima a v nesoutěžní sekci Zvláštní uvedení celkem 37 filmů, z toho 15 debutů. Českou kinematografii letos v hlavní soutěži zastoupí 3 snímky v mezinárodní koprodukci: komediální drama Chica Checa v režii Šimona Holého, Pramen slovenského režiséra Ivana Ostrochovského a Padlé ovoce režisérky z Barmy Pchjo Pchjo Aun.

Smoke rises following an air strike in Lebanon
Smoke rises following an air strike in Lebanon
Smoke rises following an air strike in Lebanon

ŽIVĚ Írán zastavuje dialog a výměnu zpráv s USA, píše Tasním. Trump o tom údajně nebyl informován

Íránský vyjednávací tým zastavuje dialog a předávání zpráv se Spojenými státy pomocí prostředníků, důvodem je izraelské porušování příměří v Libanonu, uvedla v pondělí agentura Tasním. Zdroj této informace ale nesdělila. Příměří v Libanonu bylo jednou z íránských podmínek při vyjednávání klidu zbraní a Izrael toto příměří porušuje „na všech frontách“, včetně Libanonu, ale i Pásma Gazy, dodala.

Reklama
Jiří Langmajer - herec
Jiří Langmajer - herec
Jiří Langmajer - herec

„Já jsem herec, jsem výkonná síla.“ Držitel Thálie Jiří Langmajer slaví šedesátiny

Herce Jiřího Langmajera znají lidé z mnoha výrazných rolí v divadle, ve filmu i v televizi. Působil na několika předních divadelních scénách včetně Divadla pod Palmovkou a Národního divadla, nyní hraje například v pražském Divadle Ungelt. Dobře znám je i návštěvníkům Letních shakespearovských slavností. Hrál ve více než stovce filmů a objevil se i v řadě seriálů. Ve středu 3. června oslaví 60 let.

Reklama
Reklama
Reklama