Pandemie koronaviru není ani zdaleka u konce. Naopak zrychluje, říká šéf WHO

Pandemie covidu-19 není ještě ani zdaleka u konce, šíření koronaviru naopak dál zrychluje. Na pravidelné tiskové konferenci to v pondělí řekl šéf Světové zdravotnické organizace (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Zároveň oznámil, že zdravotnická organizace příští týden vyšle do Číny svůj tým, jehož úkolem bude zjistit původ viru SARS-CoV-2.

"Všichni chceme, aby to už bylo za námi. Všichni chceme normálně žít. Skutečností ale je, že (pandemie) není ani zdaleka u konce," uvedl Tedros Adhanom Ghebreyesus. Některé země světa podle něj učinily v boji s šířením koronaviru pokrok. "Pandemie ale ve skutečnosti zrychluje," dodal. Šéf Světové zdravotnické organizace připomněl, že před půl rokem Čína poprvé informovala o novém typu respirační choroby. Koronavirem se od té doby nakazilo na celém světě více než deset milionů lidí. Půl milionu z nich s nemocí covid-19 zemřelo. Asi polovina z nakažených se již uzdravila. Příští týden podle šéfa Světové zdravotnické organizace zamíří do Číny zvláštní tým, jehož úkolem bude vyšetřit původ koronaviru SARS-CoV-2. Podle dosavadních informací se virus poprvé objevil ve městě Wu-chan v provincii Chu-pej. Čína v této souvislosti čelí kritice - především ze strany USA - že v počátcích epidemie nejednala transparentně a snažila se některé informace zatajit. Peking obvinění odmítá. Světové zdravotnické organizace v pondělí také zdůraznila, že vakcína bude v dlouhodobém boji s pandemií důležitým nástrojem, apelovala ale na vlády, aby dál přijímaly "jednoduchá řešení", a chránily tak lidské životy. Podle krizového experta organizace Mikea Ryana by státy měly dál testovat, vyhledávat kontakty a izolovat nakažené.