Panamskému exprezidentovi Martinellimu hrozí 21 let vězení

před 27 minutami

Panamská prokuratura požaduje 21 let vězení pro bývalého prezidenta Ricarda Martinelliho, obžalovaného ze zpronevěry a nařízení nelegálních odposlechů. Informovala o tom agentura AP, podle níž byl šestašedesátiletý politik po vyslechnutí obžaloby převezen do nemocnice kvůli akutním srdečním problémům. Martinelli, který vedl Panamu v letech 2009 až 2014, podle prokurátora nechával odposlouchávat telefony svých politických konkurentů, bez svolení soudu nechával sledovat lidi a zpronevěřil veřejné peníze. Martinelli všechna obvinění odmítá a označuje se za oběť politického pronásledování. Z Panamy uprchl v roce 2015, před měsícem ho do země vydaly Spojené státy.