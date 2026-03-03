„Pán kohoutů“ ve zlaté rakvi: El Mencho už zní v baladách podsvětí

Pohřeb „El Mencha“, obávaného vůdce kartelu Jalisco Nueva Generación, se proměnil v okázalou a přísně střeženou podívanou. Zlatá rakev, anonymní věnce i motiv kohouta doprovodily muže, jehož smrt rozpoutala v Mexiku krvavou vlnu odvet.
Vůdce mexického kartelu Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes byl v pondělí pohřben ve zlaté rakvi s obrovskými květinovými věnci a silnou vojenskou přítomností na hřbitově v Zapopanu u Guadalajary.
Pohřeb doprovázely desítky lidí a některé věnce nesly motiv kohouta, symbol El Mencha.
Oseguera Cervantes utrpěl při pokusu armády o jeho zadržení četná střelná zranění, jimž zakrátko podlehl. Jeho tělo bylo po pitvě předáno rodině. Úřady místo pohřbu tajily z bezpečnostních důvodů.
Zabití vůdce kartelu vyvolalo vlnu násilí, při níž zahynulo přes 70 lidí. Úřady pokračují v operacích proti dalším klíčovým členům organizace. Už krátce po jeho smrti vznikly balady známé jako narcocorridos, které připomínají jeho život a smrt.
ŽIVĚPrezident mluvil před poslanci, Macinka provokoval. Četl si Rudé právo
Petr Pavel v úterý navštívil sněmovnu, poprvé v nynějším volebním období. Řekl, že není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. Stagnaci výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu označil za závažný krok a apeloval na odpovědnost zákonodárců.
Top Gun nad Teheránem? Írán straší obstarožními letouny, řada z nich se rozpadla
Přesně před 40 lety, v květnu 1986, vstoupil do kin ikonický snímek Top Gun. Řada jeho scén by teď mohla teoreticky oživnout na blízkovýchodním nebi. Především díky obstarožní výzbroji íránského letectva, jehož útočnou silou jsou muzejní stroje F-4 Phantom, F-5 Tiger a F-14 Tomcat. Pravdou ovšem je, že izraelské a americké nálety zlikvidovaly řadu těchto letounů ještě na zemi.
ŽIVĚ"Írán chce vyjednávat, ale je příliš pozdě," vzkázal Trump. K útokům se přidala další země
Írán chce jednat, ale je příliš pozdě, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Íránská protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a vedení jsou podle šéfa Bílého domu zničeny. Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, při kterých zabily duchovního vůdce Alího Chameneího a řadu dalších předních činitelů.
Tajemné vyjádření šéfa svazu k Šulcovi: Jsme optimisté, ale nebudeme to komentovat
Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda je optimista a věří, že momentálně zraněný ofenzivní záložník Pavel Šulc bude české reprezentaci na konci března k dispozici pro play off mistrovství světa. Blíže ale zdravotní stav pětadvacetileté opory národního mužstva ani dalších hráčů nechtěl komentovat. Řekl to na tiskové konferenci v Praze po dnešním jednání výkonného výboru.
ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem
Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.