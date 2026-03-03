Přeskočit na obsah
Benative
3. 3. Kamil
Ikona počasí
-- °C
-- °C
Reklama
Reklama
Zahraničí

„Pán kohoutů“ ve zlaté rakvi: El Mencho už zní v baladách podsvětí

Mexico Cartel Leader Death
„Pán kohoutů“ ve zlaté rakvi: El Mencho už zní v baladách podsvětí
„Pán kohoutů“ ve zlaté rakvi: El Mencho už zní v baladách podsvětí
„Pán kohoutů“ ve zlaté rakvi: El Mencho už zní v baladách podsvětí
„Pán kohoutů“ ve zlaté rakvi: El Mencho už zní v baladách podsvětí
Zobrazit
10 fotografií
Pohřeb „El Mencha“, obávaného vůdce kartelu Jalisco Nueva Generación, se proměnil v okázalou a přísně střeženou podívanou. |
Foto: AP
Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Pohřeb „El Mencha“, obávaného vůdce kartelu Jalisco Nueva Generación, se proměnil v okázalou a přísně střeženou podívanou. Zlatá rakev, anonymní věnce i motiv kohouta doprovodily muže, jehož smrt rozpoutala v Mexiku krvavou vlnu odvet.

Reklama

Vůdce mexického kartelu Jalisco Nueva Generación Nemesio Oseguera Cervantes byl v pondělí pohřben ve zlaté rakvi s obrovskými květinovými věnci a silnou vojenskou přítomností na hřbitově v Zapopanu u Guadalajary.

Pohřeb „El Mencha“, obávaného vůdce kartelu Jalisco Nueva Generación, se proměnil v okázalou a přísně střeženou podívanou. | Video: Reuters

Pohřeb doprovázely desítky lidí a některé věnce nesly motiv kohouta, symbol El Mencha.

Oseguera Cervantes utrpěl při pokusu armády o jeho zadržení četná střelná zranění, jimž zakrátko podlehl. Jeho tělo bylo po pitvě předáno rodině. Úřady místo pohřbu tajily z bezpečnostních důvodů.

Zabití vůdce kartelu vyvolalo vlnu násilí, při níž zahynulo přes 70 lidí. Úřady pokračují v operacích proti dalším klíčovým členům organizace. Už krátce po jeho smrti vznikly balady známé jako narcocorridos, které připomínají jeho život a smrt.

Prohlédnout 10 fotografií
Reklama
Reklama
Mohlo by vás zajímat
Reklama
Reklama
Nejnovější
Projev prezidenta republiky ve sněmovně
Projev prezidenta republiky ve sněmovně
Projev prezidenta republiky ve sněmovně

ŽIVĚPrezident mluvil před poslanci, Macinka provokoval. Četl si Rudé právo

Petr Pavel v úterý navštívil sněmovnu, poprvé v nynějším volebním období. Řekl, že není jediný ospravedlnitelný důvod pro to, aby výdaje na obranu a bezpečnost stagnovaly. Naopak, je dostatek zásadních důvodů, aby adekvátně rostly. Stagnaci výdajů na obranu a na celkovou bezpečnost Česka v rozpočtu označil za závažný krok a apeloval na odpovědnost zákonodárců.

Íránská stíhačka F-14 „Tomcat“
Íránská stíhačka F-14 „Tomcat“
Íránská stíhačka F-14 „Tomcat“

Top Gun nad Teheránem? Írán straší obstarožními letouny, řada z nich se rozpadla

Přesně před 40 lety, v květnu 1986, vstoupil do kin ikonický snímek Top Gun. Řada jeho scén by teď mohla teoreticky oživnout na blízkovýchodním nebi. Především díky obstarožní výzbroji íránského letectva, jehož útočnou silou jsou muzejní stroje F-4 Phantom, F-5 Tiger a F-14 Tomcat. Pravdou ovšem je, že izraelské a americké nálety zlikvidovaly řadu těchto letounů ještě na zemi.

FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump departs Florida
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump departs Florida
FILE PHOTO: U.S. President Donald Trump departs Florida

ŽIVĚ"Írán chce vyjednávat, ale je příliš pozdě," vzkázal Trump. K útokům se přidala další země

Írán chce jednat, ale je příliš pozdě, napsal americký prezident Donald Trump na sociální síti Truth Social. Íránská protivzdušná obrana, letectvo, námořnictvo a vedení jsou podle šéfa Bílého domu zničeny. Spojené státy a Izrael v sobotu zahájily rozsáhlé údery na Írán, při kterých zabily duchovního vůdce Alího Chameneího a řadu dalších předních činitelů.

FOOT COUPE DE FRANCE 2025 LYON-ST CYR COLLONGES (3-0)
FOOT COUPE DE FRANCE 2025 LYON-ST CYR COLLONGES (3-0)
FOOT COUPE DE FRANCE 2025 LYON-ST CYR COLLONGES (3-0)

Tajemné vyjádření šéfa svazu k Šulcovi: Jsme optimisté, ale nebudeme to komentovat

Předseda Fotbalové asociace ČR David Trunda je optimista a věří, že momentálně zraněný ofenzivní záložník Pavel Šulc bude české reprezentaci na konci března k dispozici pro play off mistrovství světa. Blíže ale zdravotní stav pětadvacetileté opory národního mužstva ani dalších hráčů nechtěl komentovat. Řekl to na tiskové konferenci v Praze po dnešním jednání výkonného výboru.

Reklama
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi
Russian President Putin attends Valdai forum in Sochi

ŽIVĚRusové zajali Maďary bojující za Ukrajinu. Putin to probral v telefonátu s Orbánem

Ruský prezident Vladimir Putin si telefonoval s maďarským premiérem Viktorem Orbánem, se kterým projednali mimo jiné situaci kolem Íránu a také otázky týkající se maďarských občanů působících v ukrajinských ozbrojených silách a zajatých Ruskem. Uvedl to v úterý Kreml na svém webu. Budapešť zatím podle dostupných informací o telefonátu neinformovala.

Reklama
Reklama
Reklama