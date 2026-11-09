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Zahraničí

Palestinská vlajka na místě německé. Drsná provokace přímo pod okny poslanců

Aktivisté vztyčili palestinskou vlajku před německým parlamentem

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha
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Neobvyklé divadlo se v neděli odehrálo přímo před německým parlamentem v Berlíně. Aktivisté sundali z jednoho ze stožárů německou vlajku a nahradili ji palestinskou. Chtěli tak vyjádřit podporu Palestincům a dát najevo svůj nesouhlas s politikou německé vlády vůči Izraeli. Protest rychle skončil zásahem policie, která zadržela tři lidi.

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Za akcí stojí skupina Pokojně proti genocidě (Peacefully Against Genocide). Její členové vyčítají německým politikům mlčení k dění v Pásmu Gazy i pokračující dodávky zbraní do Izraele. Odvolávají se přitom na heslo „Nikdy více“ a ptají se, jaký má smysl, pokud se podobné události opakují.

Aktivisté vztyčili palestinskou vlajku před německým parlamentem
Aktivisté vztyčili palestinskou vlajku před německým parlamentemFoto: Reuters

„Jakou hodnotu mají lidská práva, když se nevztahují na všechny?“ prohlásil jeden z aktivistů jménem Aaron.

Berlínská policie zahájila vyšetřování kvůli podezření z urážky státu a státních symbolů. Aktivisté ale nehodlají skončit. Chystají další protesty a požadují také, aby zbrojařský koncern Rheinmetall zastavil dodávky do Izraele a uzavřel svůj berlínský závod.

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