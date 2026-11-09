Palestinská vlajka na místě německé. Drsná provokace přímo pod okny poslanců

Neobvyklé divadlo se v neděli odehrálo přímo před německým parlamentem v Berlíně. Aktivisté sundali z jednoho ze stožárů německou vlajku a nahradili ji palestinskou. Chtěli tak vyjádřit podporu Palestincům a dát najevo svůj nesouhlas s politikou německé vlády vůči Izraeli. Protest rychle skončil zásahem policie, která zadržela tři lidi.
Za akcí stojí skupina Pokojně proti genocidě (Peacefully Against Genocide). Její členové vyčítají německým politikům mlčení k dění v Pásmu Gazy i pokračující dodávky zbraní do Izraele. Odvolávají se přitom na heslo „Nikdy více“ a ptají se, jaký má smysl, pokud se podobné události opakují.
„Jakou hodnotu mají lidská práva, když se nevztahují na všechny?“ prohlásil jeden z aktivistů jménem Aaron.
Berlínská policie zahájila vyšetřování kvůli podezření z urážky státu a státních symbolů. Aktivisté ale nehodlají skončit. Chystají další protesty a požadují také, aby zbrojařský koncern Rheinmetall zastavil dodávky do Izraele a uzavřel svůj berlínský závod.