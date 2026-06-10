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Zahraničí

Pákistán zaútočil v Afghánistánu. Vzdušné údery mají 13 obětí, většina z nich jsou děti

ČTK

Pákistánské vzdušné údery ve třech afghánských provinciích si vyžádaly nejméně 13 mrtvých a 14 zraněných, oznámil mluvčí vládního hnutí Tálibán Zabíhulláh Mudžáhid.

Pákistán, Afghánistán
ilustrační fotoFoto: Reuters
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Mudžáhid na síti X upřesnil, že mezi mrtvými je 11 dětí, jedna žena a jeden starší muž, zatímco zranění jsou výhradně děti.

Mezi Kábulem a Islámábádem panují napjaté vztahy, které se vyhrotily loni v říjnu, kdy při pohraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Od té doby boje mezi Pákistánem a Afghánistánem pokračovaly několik měsíců.

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Islámábád dlouhodobě obviňuje afghánský režim, že poskytuje útočiště členům pákistánské odnože Tálibánu, známé jako Tehríke Tálibán Pákistán (TTP), která chce svrhnout pákistánskou vládu a nahradit ji režimem radikálního islámu. Kábul to popírá. TTP je oddělená od afghánského Tálibánu, který se k moci vrátil v roce 2021, ale je jeho spojencem.

Vztahy mezi Kábulem a Islámábádem se vyhrotily loni v říjnu, kdy při pohraničních střetech zahynuly desítky vojáků, civilistů a ozbrojenců. Příměří zprostředkované Katarem a Tureckem se dosud víceméně dodržovalo, ale rozhovory nevedly k oficiální dohodě.

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