Pákistán tvrdí, že zmařil útok z Afghánistánu a zabil několik tálibánců

Pákistánské síly překazily pokus o útok z Afghánistánu a v pohraniční oblasti Gulistán zabily několik členů afghánského islamistického hnutí Tálibán. Incident přichází v době prudkého růstu napětí mezi oběma zeměmi, které už tento týden doprovázely letecké údery i přeshraniční přestřelky.
V pátek o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na pákistánské bezpečnostní složky. Ty uvedly, že ozbrojenci se pokusili násilím proniknout na pákistánské území a „spáchat útoky“. Další podrobnosti o útoku však zdroje neposkytly.
Napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem v posledních dnech znovu výrazně vzrostlo zhruba po třech měsících relativního klidu. Situaci vyhrotil především útok Tálibánu na policejní areál na severozápadě Pákistánu z minulého týdne, při kterém zemřelo minimálně dvacet čtyři lidí.
Podle zdrojů Reuters nyní v pohraničí pokračují sporadické přestřelky mezi islamisty a pákistánskými ozbrojenými silami. Obě tyto strany proto drží své jednotky v pohotovosti. Tálibán se prozatím k nejnovějším pákistánským obviněním nevyjádřil.
Pákistánské letectvo už ve čtvrtek zaútočilo na deset míst v Afghánistánu, která podle Islámábádu sloužila ke skladování a vypouštění dronů. Další údery provedlo v pondělí v pohraniční oblasti. Pákistán tvrdí, že tehdy zabil 28 ozbrojenců, zatímco Tálibán uvádí, že útoky usmrtily čtyři civilisty.
Pákistán zároveň v posledních týdnech čelí rostoucímu počtu násilných útoků, za které tamní úřady viní především islamistickou skupinu Tehreek-e Taliban Pakistan (TTP). Tato skupina sdílí ideologii s afghánským Tálibánem, organizačně však funguje samostatně. Jejím cílem je svrhnout pákistánskou vládu a zavést vlastní radikální islamistický režim.
Islámábád dlouhodobě tvrdí, že bojovníci TTP využívají území Afghánistánu k výcviku a plánování útoků v Pákistánu. Zároveň obviňuje Indii z jejich financování a podpory. Kábul i Dillí tato obvinění odmítají.
Opozice odevzdala návrh na vyslovení nedůvěry vládě, Okamura musí svolat schůzi
Lídři opozičních stran odevzdali ve Sněmovně návrh na vyslovení nedůvěry vládě. Předseda Sněmovny Tomio Okamura musí neprodleně svolat schůzi, konat by se měla příští týden.
„V noci svítíme, aby po děckách neběhali švábi.“ Tady obecní volby nikoho nezajímají
Ještě před pár hodinami byla moravskoslezská metropole díky Dnům NATO místem zásadních bezpečnostních setkání a jednání. Tady, pár stovek metrů od hlavního nádraží, kudy do Ostravy proudili insideři a důležité postavy obranného průmyslu, ale většina lidí ani netuší, že nějaká letecká přehlídka vůbec probíhala. Na Jílové se řeší bolavější problémy. Kde vzít peníze na jídlo a vyhnat z bytu šváby.
Prohlédněte si, jak vypadá nově zrekonstruovaný Průmyslový palác v Praze
Lidé si v pátek 25. září odpoledne mohou prohlédnout zrekonstruovaný Průmyslový palác na pražském Výstavišti. Prohlídek se mohou zúčastnit pouze ti, kdo si zakoupili vstupenku v předprodeji. Zájem o ně byl velký, vyprodané byly asi za dvě hodiny. Městská firma Prague City Tourism (PCT), která prohlídky organizuje, připraví další termíny.
Ceny ropy klesají. Investoři sledují jednání USA s Íránem i napětí kolem Saúdské Arábie
Ceny ropy začaly v Asii klesat poté, co trhy začaly v pátek zvažovat možné příměří mezi USA a Íránem. Ropa Brent zlevnila o 1,5 procenta na 105 dolarů za barel a WTI o 2,3 procenta na 92,41 dolarů za barel. Nervozitu ale dál živí útoky teroristické skupiny Húsíů na Saúdskou Arábii a nejistota kolem Hormuzského průlivu.
Fico s Pavlem bojuje, s Babišem rokuje. Chystá se další kolo akce, již Fiala zrušil
Rozjitřené vztahy panují mezi prezidentem Petrem Pavlem a slovenským premiérem Robertem Ficem. Důvodem je přestřelka kvůli NATO a výrokům Fica o ochotě Slovenska dodržet článek 5. Úplně jiná atmosféra ale panuje na úrovni vlád. Jak zjistil deník Aktuálně, v listopadu by se měly oba kabinety opět sejít ke společnému zasedání.