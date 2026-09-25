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Zahraničí

Pákistán tvrdí, že zmařil útok z Afghánistánu a zabil několik tálibánců

Robin Kalousek
Robin Kalousek
Robin Kalousek,ČTK
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Pákistánské síly překazily pokus o útok z Afghánistánu a v pohraniční oblasti Gulistán zabily několik členů afghánského islamistického hnutí Tálibán. Incident přichází v době prudkého růstu napětí mezi oběma zeměmi, které už tento týden doprovázely letecké údery i přeshraniční přestřelky.

A Taliban soldier stands next to an anti-aircraft gun while on lookout for Pakistani fighter jets, in Khost province
Bojovník Tálibánu stojící na hlídce u protiletadlového kanonu v AfghánistánuFoto: REUTERS – Stringer
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V pátek o tom informovala agentura Reuters s odvoláním na pákistánské bezpečnostní složky. Ty uvedly, že ozbrojenci se pokusili násilím proniknout na pákistánské území a „spáchat útoky“. Další podrobnosti o útoku však zdroje neposkytly.

Napětí mezi Pákistánem a Afghánistánem v posledních dnech znovu výrazně vzrostlo zhruba po třech měsících relativního klidu. Situaci vyhrotil především útok Tálibánu na policejní areál na severozápadě Pákistánu z minulého týdne, při kterém zemřelo minimálně dvacet čtyři lidí.

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Podle zdrojů Reuters nyní v pohraničí pokračují sporadické přestřelky mezi islamisty a pákistánskými ozbrojenými silami. Obě tyto strany proto drží své jednotky v pohotovosti. Tálibán se prozatím k nejnovějším pákistánským obviněním nevyjádřil.

Pákistánské letectvo už ve čtvrtek zaútočilo na deset míst v Afghánistánu, která podle Islámábádu sloužila ke skladování a vypouštění dronů. Další údery provedlo v pondělí v pohraniční oblasti. Pákistán tvrdí, že tehdy zabil 28 ozbrojenců, zatímco Tálibán uvádí, že útoky usmrtily čtyři civilisty.

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Pákistán zároveň v posledních týdnech čelí rostoucímu počtu násilných útoků, za které tamní úřady viní především islamistickou skupinu Tehreek-e Taliban Pakistan (TTP). Tato skupina sdílí ideologii s afghánským Tálibánem, organizačně však funguje samostatně. Jejím cílem je svrhnout pákistánskou vládu a zavést vlastní radikální islamistický režim.

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Islámábád dlouhodobě tvrdí, že bojovníci TTP využívají území Afghánistánu k výcviku a plánování útoků v Pákistánu. Zároveň obviňuje Indii z jejich financování a podpory. Kábul i Dillí tato obvinění odmítají.

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