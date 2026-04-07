Pákistán požádal Trumpa, aby Íránu o dva týdny prodloužil ultimátum

Pákistánský premiér Šahbáz Šaríf v úterý vyzval amerického prezidenta Donalda Trumpa, aby o dva týdny prodloužil své ultimátum, které dal Íránu k dosažení dohody, píše agentura Reuters. Zároveň vyzval Teherán, aby po tuto dobu jako gesto dobré vůle otevřel Hormuzský průliv.
Trump v pondělí zopakoval svou výhrůžku, že USA zničí všechny íránské elektrárny a mosty, pokud Teherán do úterka nepřijme dohodu, která by mu osobně vyhovovala. Mluvčí Bílého domu Karoline Leavittová serveru Axios sdělila, že Trump si je Šarífovy žádosti vědom a že odpověď přijde. Teherán pákistánský návrh příměří hodnotí pozitivně, řekl agentuře Reuters nejmenovaný vysoký íránský činitel.
Diplomatické úsilí zaměřené na ukončení nynějšího konfliktu na Blízkém východě postupuje "plynule a rázně" a má potenciál v blízké budoucnosti přinést zásadní výsledky, uvedl Šaríf. Aby tyto snahy mohly dále pokračovat daným směrem, žádá pákistánský premiér o dvoutýdenní příměří, které by umožnilo dosáhnout definitivního konce války, jenž v regionu zajistí "trvalý mír a stabilitu".
Pákistán je hlavním zprostředkovatelem snah o ukončení konfliktu. V pondělí Islámábád předložil Íránu a USA návrh na okamžité příměří, který zahrnoval i otevření Hormuzského průlivu, stěžejní vodní cesty pro přepravu ropy a plynu. Teherán ale v zamítavé odpovědi předložil deset vlastních požadavků na ukončení konfliktu. Návrh neschválil ani Trump.
Americký prezident po Íránu žádá brzkou dohodu, včetně okamžitého otevření průlivu. V neděli na síti Truth Social zveřejnil, do kdy musí Teherán jeho požadavek splnit. V příspěvku napsal pouze "úterý, 20:00 ET", což je středa 02:00 SELČ.
Nejmenovaný íránský činitel agentuře Reuters dnes večer sdělil, že výměna zpráv mezi Teheránem a Washingtonem prostřednictvím zprostředkovatelů nadále pokračuje. Deníky The New York Times a The Wall Street Journal v úterý dříve uvedly, že Teherán vyjednávání se Spojenými státy přerušil.
Spojené státy a Izrael zahájily 28. února údery proti Íránu, které zažehly regionální válku. Teherán a jeho spojenci v odvetě začali drony, balistickými střelami a raketami útočit nejen na Izrael a na americké vojenské objekty na Blízkém východě, ale i na civilní cíle včetně ropné infrastruktury v okolních arabských zemích.
V důsledku války, včetně íránské blokády Hormuzského průlivu, značně vzrostly ceny ropy a plynu na mezinárodních trzích.
Vítězka z roku 2014 jde v Linci dál. Češku soupeřka potrápila
Tenistka Karolína Plíšková se po dvouměsíční pauze vrátila na okruh WTA vítězstvím. V prvním kole turnaje v Linci bývalá světová jednička porazila dvakrát 6:4 Aljaksandru Sasnovičovou z Běloruska.
ŽIVĚ Rusko a Čína vetovaly návrh Rady bezpečnosti OSN na otevření Hormuzského průlivu
Rusko a Čína v úterý v Radě bezpečnosti OSN vetovaly rezoluci k otevření Hormuzského průlivu, který je kvůli americko-izraelské válce proti Íránu prakticky uzavřen. O hlasování informovala agentura AFP. Odmítnutí rezoluce se očekávalo, ačkoli diplomaté znění návrhu postupně zmírňovali, aby zvýšili šance na jeho prosazení.
ŽIVĚ Kyjev Moskvě navrhl energetické příměří, oznámil Zelenskyj
Ukrajina prostřednictvím amerických zprostředkovatelů navrhla Rusku příměří v úderech zaměřených na energetickou infrastrukturu obou zemí. Oznámil to v pondělí večer podle agentury AFP ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj, který už dříve uvedl, že Ukrajina je připravena přistoupit na příměří během velikonočních svátků.
Rusové zuří, Apple je hodil přes palubu. Jejich „jablíčka“ přišla o klíčové funkce
Americký technologický gigant Apple odřízl Rusy od klíčových funkcí. Zkrátka vypnul zpracování plateb. V praxi to znamená, že desítky milionů ruských uživatelů přišly nejen o služby jako Apple Music či iCloud+, ale i o možnost nakupovat aplikace. Výrobce iPhonů, iPadů a MacBooků oznámil „novinku“ v tichosti skrze zveřejněný dokument v sekci podpory. K omezení služeb však napomohlo i samotné Rusko.
Izraelská armáda lituje, že v Teheránu poničila synagogu
Vzdušný útok v noci na úterý poškodil synagogu v Teheránu. Izraelská armáda v úterý přiznala, že modlitebnu poničil úder, kterým se snažila zlikvidovat člena velitelství íránských ozbrojených sil. Nad incidentem, který označila za takzvanou vedlejší škodu, projevila armáda lítost, píše agentura AFP.