Pád Kyjeva 1941: Drtivá porážka Sovětů, která zachránila Moskvu

Od likvidace tzv. kyjevského kotle Němci uplynulo na přelomu září a října již 85 let. Šlo o jedno z největších obklíčení v dějinách. Nacistické síly v něm 26. září 1941 rozdrtili většinu sovětského Jihozápadního frontu a zajali statisíce vojáků. A jen o tři dny později začal v rokli Babí Jar jeden z největších masakrů Židů za druhé světové války.
Dne 21. srpna 1941 Hitler nařídil využít část sil skupiny armád Střed k likvidaci sovětských armád na Ukrajině. Guderianova 2. tanková skupina se měla stočit na jih a spolu s Kleistem vytvořit obrovské kleště kolem Kyjeva.
Hrozbu obklíčení přitom sovětské velení rozpoznalo velmi brzy. Už 29. července náčelník generálního štábu Georgij Žukov Stalinovi doporučil stáhnout Jihozápadní front za Dněpr a v případě potřeby opustit Kyjev. Stalin návrh ostře odmítl. Po jejich hádce Žukov požádal o uvolnění z funkce a Stalin ho následně poslal velet Záložnímu frontu, v čele generálního štábu ho nahradil Boris Šapošnikov.
Dne 8. září padl Černihiv a německé kleště se začaly nebezpečně uzavírat. Jihozápadní front tehdy tvořilo více než 50 divizí v několika armádách, které bránily obrovský, více než 800 kilometrů dlouhý úsek. Velitel jihozápadního směru maršál Semjon Buďonnyj 11. září Stalinovi otevřeně sdělil, že bez silných posil frontu neudrží, a požádal o ústup za řeku Psjol.
Stalin znovu odmítl a nařídil neopouštět Kyjev ani neničit mosty bez souhlasu Vrchního velení. Krátce nato Buďonného nahradil Semjon Timošenko.
Dne 16. září 1941 se u Lochvycie spojily jednotky Guderianovy 3. tankové a Kleistovy 16. tankové divize. Kruh se uzavřel.
Uvnitř obklíčení zůstala hlavní část sovětského Jihozápadního frontu – především 5., 21., 26. a 37. armáda a velké části 38. armády. Kyjev padl 19. září. Boje v jednotlivých kapsách pokračovaly ještě další týden a 26. září Němci považovali likvidaci kotle za dokončenou.
Rozsah katastrofy dodnes komplikuje rozdílná metodika německých a sovětských statistik. Německé hlášení uvádělo 665 tisíc zajatců, 3718 ukořistěných nebo zničených děl a 886 tanků.
Americká vojenská historie zároveň uvádí, že Jihozápadní front měl na začátku bojů 677 085 mužů a po jejich skončení pouze 150 541. Německé číslo zajatců proto historici nepřebírají bez výhrad, rozsah sovětské porážky však zůstává mimořádný.
Kyjevský kotel představoval pro Německo ohromující taktické vítězství. Zároveň však odklon Guderianových tanků na jih na několik týdnů zastavil hlavní postup skupiny armád Střed směrem k Moskvě.
Následovaly další katastrofální sovětské porážky u Vjazmy a Brjansku, Wehrmacht však Moskvu nakonec nedobyl. Rudá armáda v prosinci přešla do protiútoku a zatlačila německé jednotky od hlavního města.
Nakolik právě odbočení na Kyjev rozhodlo o neúspěchu před Moskvou, historici dodnes diskutují. Boje na Ukrajině ale Němce zaměstnaly několik klíčových týdnů a poskytly Sovětům čas na budování obrany, přesuny rezerv a evakuaci průmyslu. Americká vojenská historie hodnotí odpor u Kyjeva jako jeden z faktorů, který odvedl německou pozornost od Moskvy v kritickém období před příchodem zimy.
S pádem Kyjeva však přišla ještě mnohem temnější kapitola. Jen několik dní po skončení bitvy nacisté zahájili v rokli Babí Jar jeden z největších jednotlivých masakrů Židů během druhé světové války.
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