Pachatelé atentátu na argentinskou exprezidentku Kirchnerovou dostali vysoké tresty

Montiel ve své výpovědi uvedl, že jednal sám. Řekl, že byl motivován osobní nenávistí k bývalé levicové prezidentce a tvrdil, že jednal pro dobro společnosti. Kromě trestu za pokus o atentát byl uznán vinným z prodeje dětské pornografie, za což mu byl uložen trest v délce čtyř let, tudíž ve vězení stráví celkem 14 let.
Šestadvacetiletá Uliarteová byla odsouzena k osmi letům za podíl na pokusu o atentát, protože podle deníku El País věděla o tom, že její přítel má v plánu zabít Kirchnerovou. Vyšlo to najevo z textových zpráv nalezených v jejím telefonu.
Třetí obžalovaný, Nicolás Gabriel Carizzo, byl po téměř třech letech strávených ve vazbě zproštěn viny. Soudní proces začal v červnu 2024 a před soudem vypovídalo 157 svědků.
Kirchnerová si v srpnu loňského roku před soudem stěžovala, že se vyšetřovatelé zaměřili na samotné pachatele, ale ne na strůjce atentátu. Bývalá prezidentka trvá na tom, že atentátníci nejednali z vlastní iniciativy, ale že za útokem stojí politické spiknutí. Pro to ovšem soud nenalezl žádné důkazy.
Kirchnerová se 2. září 2022 v Buenos Aires stala terčem útoku, když se na ni v davu jejích příznivců pokusil Montiel vystřelit. Kulka ale z hlavně jeho zbraně šťastnou náhodou nevyšla. Den po nepovedeném atentátu se po celé Argentině zvedla vlna demonstrací, kterých se zúčastnily desítky tisíc lidí.