Pachatelé atentátu na argentinskou exprezidentku Kirchnerovou dostali vysoké tresty

před 57 minutami
Soud v Argentině ve středu vyměřil tresty dvěma pachatelům, kteří se v roce 2022 pokusili o atentát na bývalou prezidentku Cristinu Kirchnerovou. Osmatřicetiletý Fernando Sabag Montiel byl odsouzen k deseti rokům vězení, jeho tehdejší přítelkyně Brenda Uliarteová dostala trest o dva roky nižší, informuje agentura AFP.
Fernando Sabag Montiel, odsouzený za pokus o atentát na bývalou argentinskou prezidentku Cristinu Fernándezovou de Kirchnerovou.
Fernando Sabag Montiel, odsouzený za pokus o atentát na bývalou argentinskou prezidentku Cristinu Fernándezovou de Kirchnerovou. | Foto: Reuters

Montiel ve své výpovědi uvedl, že jednal sám. Řekl, že byl motivován osobní nenávistí k bývalé levicové prezidentce a tvrdil, že jednal pro dobro společnosti. Kromě trestu za pokus o atentát byl uznán vinným z prodeje dětské pornografie, za což mu byl uložen trest v délce čtyř let, tudíž ve vězení stráví celkem 14 let.

Šestadvacetiletá Uliarteová byla odsouzena k osmi letům za podíl na pokusu o atentát, protože podle deníku El País věděla o tom, že její přítel má v plánu zabít Kirchnerovou. Vyšlo to najevo z textových zpráv nalezených v jejím telefonu.

Třetí obžalovaný, Nicolás Gabriel Carizzo, byl po téměř třech letech strávených ve vazbě zproštěn viny. Soudní proces začal v červnu 2024 a před soudem vypovídalo 157 svědků.

Nejsměšnější "atentát" v historii? Reakce ukrajinského premiéra vešla do dějin bizáru

"Atentát" vejcem na Viktora Janukovyče v roce 2014
0:20

Kirchnerová si v srpnu loňského roku před soudem stěžovala, že se vyšetřovatelé zaměřili na samotné pachatele, ale ne na strůjce atentátu. Bývalá prezidentka trvá na tom, že atentátníci nejednali z vlastní iniciativy, ale že za útokem stojí politické spiknutí. Pro to ovšem soud nenalezl žádné důkazy.

Kirchnerová se 2. září 2022 v Buenos Aires stala terčem útoku, když se na ni v davu jejích příznivců pokusil Montiel vystřelit. Kulka ale z hlavně jeho zbraně šťastnou náhodou nevyšla. Den po nepovedeném atentátu se po celé Argentině zvedla vlna demonstrací, kterých se zúčastnily desítky tisíc lidí.

 
Aktualizováno před 38 minutami
