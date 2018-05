Zakázaný plyn ničí ozonovou vrstvu. Vědci nevědí, kdo a odkud ho vypouští

před 58 minutami

Někdo vypouští do ovzduší plyn, který narušuje ozonovou vrstvu. Odkud se do atmosféry dostává a kdo a proč ho vypouští, je ale záhadou.

Washington - Obnovení ozonové vrstvy, která chrání život na Zemi před UV zářením, je v ohrožení. Někdo z neznámého místa vypouští do ovzduší velké množství plynu, který ji narušuje.

Konkrétně jde o trichlorfluormethan (CFC-11), jehož produkce je po celém světě zakázaná. Odkud se do atmosféry dostává a kdo a proč ho vypouští, je ale záhadou. Vědci se domnívají, že zdroj nebezpečných emisí se nachází někde ve východní Asii.

Výroba CFC-11, který se využíval v aerosolových sprejích nebo například v chladničkách, byla poprvé omezena v roce 1987 Montrealským protokolem. Od roku 2007 už ho nevyráběl prakticky nikdo na světě. Až doposud.

"Jsme jako detektivové, snažíme se pochopit, co se děje a proč," cituje britský list The Guardian Stephena Montzku z amerického Národního úřadu pro oceán a atmosféru, který si výskytu plynu v atmosféře všiml jako první. "Dělám tuhle práci už 27 let a tohle je ta nejpřekvapivější věc, kterou jsem kdy viděl. Byl jsem zaskočen," uvedl.

Ozonová díra se v minulosti vlivem znečištění atmosféry zpravidla objevovala nad Antarktidou. Po omezení produkce škodlivých plynů se začala zmenšovat.

Teď ale plyn z neznámého zdroje tento trend vážně ohrozil. Kde se nachází a proč vůbec někdo zakázaný plyn používá, se vědci rozhodli vyšetřit.

Určité množství CFC-11 se do ovzduší může dostat při demolicích starých budov, které mají ještě izolační pěny obsahující tuto chemickou látku. Současné velké množství plynu v atmosféře se ale takto vysvětlit nedá. "Skutečně to vypadá, že ho někdo znovu vyrábí," míní Montzka.

Pokud se odborníkům podaří zdroj odhalit a vypouštění CFC-11 do ovzduší včas zastavit, bude však podle Montzky škoda na ozonové vrstvě minimální.

