Označila Ursulu von der Leyenovou za diktátorku. Teď za to „bojový pes“ Evropy zaplatí

Nad šéfkou evropské diplomacie Kajou Kallasovou se stahují mračna. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a klíčové členské státy unie spustily tichou operaci s jasným cílem: ořezat estonské komisařce pravomoci. Kallasové, která do Bruselu přišla z křesla estonské premiérky s pověstí nekompromisního jestřába, vyčítají nediplomatické chování, sólové akce a nulovou koordinaci.
Kallasová v rozhovorech otevřeně deklaruje, že cílem EU musí být absolutní vojenská porážka Ruska na Ukrajině. Čínu přirovnala k rakovině. O Američanech řekla, že se jim nedá věřit a že chtějí EU zničit.
Zatímco Kallasová se chápe jako jakýsi samostatný hráč, mnohé členské státy ale mají za to, že by měla spíše diplomaticky tlumočit konsenzus, na kterém se členské státy dohodly, a ne působit jako neřízená střela. Informuje o tom Financial Times. Celý střet navíc pohání tvrdý osobní a mocenský boj mezi dvěma nejvlivnějšími ženami unie.
Letos v lednu server Politico odpálil bombu, když zveřejnil, že Kallasová v soukromí označuje von der Leyenovou za diktátorku. Válka vyvrcholila ve chvíli, kdy si šéfka komise začala budovat vlastní unijní tajnou službu pro sdílení zpravodajských informací, která má podléhat přímo jí. Kallasová to okamžitě smetla ze stolu jako pokus o puč a oslabení jejího vlastního analytického centra INTCEN. Reakce protistrany je neúprosná. Podle zdrojů deníku Financial Times považují členské státy celou diplomatickou službu (EEAS) pod vedením Estonky za naprosto dysfunkční.
Paříži i dalším hlavním městům vadí především přílišná autonomie sítě více než 140 unijních ambasád po celém světě, které Kallasová osobně řídí. Chystaná reforma jí má kontrolu nad těmito zastupitelstvími sebrat a vrátit vliv národním vládám.
Část diplomatických pravomocí by se měla vrátit Evropské komisi a Radě EU. Například sepisování sankčních seznamů či vojenských misí by přešlo pod radu, běžná diplomacie pod komisi. Tento krok by v rámci debat o rozpočtu EU mohl navíc ušetřit peníze škrtáním duplicitních úřednických míst.
Plánovaná reforma nemá Kallasovou odvolat, ale má z ní udělat jen jakéhosi „vykonavatele“ vůle států a komise a zbavit jí možnosti tvořit vlastní zahraničněpolitickou strategii.
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