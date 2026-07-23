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Zahraničí

Oživení přátelství mezi Českem a Čínou, hlásí země po Okamurově cestě

ČTK

Čína chce posílit spolupráci s Českou republikou a pomoci obnovit vzájemné vztahy. Při čtvrtečním jednání v Pekingu to podle čínské státní agentury Nová Čína řekl člen užšího vedení Komunistické strany Wang Chu-ning předsedovi české Poslanecké sněmovny Tomiu Okamurovi.

Schůze vlády, Tomio Okamura
Předseda Poslanecké sněmovny Tomio OkamuraFoto: HN - Lukáš Bíba
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Wang podle Nové Číny uvedl, že Peking je připraven s Českou republikou spolupracovat na oživení tradičního přátelství mezi oběma zeměmi. Zároveň zopakoval čínský postoj k otázkám Tchaj-wanu a Tibetu.

S Okamurou se setkal také předseda čínského parlamentu Čao Le-ťi. Ten podle Nové Číny ocenil pozitivní a pragmatickou politiku nové české vlády vůči Číně a vyjádřil přesvědčení, že současný příznivý vývoj vzájemných vztahů bude pokračovat.

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Okamura před odjezdem do Číny uvedl, že cílem jeho cesty je podpořit hospodářskou spolupráci a že chce jednat mimo jiné o zvýšení počtu čínských turistů v Česku, obnovení přímých leteckých spojů či o obchodních příležitostech pro české firmy.

Vztahy mezi oběma zeměmi se v posledních letech výrazně zhoršily především kvůli otázce Tchaj-wanu. Peking ostrov považuje za součást svého území a v souladu s politikou jedné Číny odmítá oficiální kontakty zahraničních politiků s tchajwanskými představiteli.

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Napětí vyvrcholilo v roce 2020, kdy předseda českého Senátu Miloš Vystrčil navštívil Tchaj-wan v čele početné delegace. Čínská diplomacie cestu ostře kritizovala. Vystrčil tehdy uvedl, že cílem cesty byla podpora parlamentní demokracie a také obchodní a ekonomické spolupráce.

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Vystrčil se na Tchaj-wan vydal znovu letos v červnu, kdy mu tchajwanský prezident Laj Čching-te udělil Řád příznivých oblaků, jedno z nejvyšších tchajwanských vyznamenání pro zahraniční osobnosti. Vystrčil zdůraznil ekonomický význam spolupráce s Tchaj-wanem, zejména v oblasti technologií, a uvedl, že by nemělo být problematické udržovat vztahy zároveň s Tchaj-wanem i s Čínou. Peking jeho letošní návštěvu opět odsoudil s tím, že porušila princip jedné Číny.

Nová česká vláda, která nastoupila loni v prosinci, deklarovala snahu vztahy s Pekingem zlepšit. Napětí ale krátce před Okamurovou cestou zvýšilo zadržení českého občana v Číně. S mužem, jehož Peking vyšetřuje kvůli podezření z ohrožení státní bezpečnosti, je Česko v konzulárním kontaktu. Podle ministra zahraničí Petra Macinky byl dotyčný v Číně na soukromé cestě.

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