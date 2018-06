Ozbrojených konfliktů ve světě přibývá. Je jich nejvíce za posledních 30 let, varoval šéf OSN

Počet lidí, kteří v těchto konfliktech přicházejí o život, se od roku 2005 zdesetinásobil.

Oslo - Počet zemí zapletených do násilných konfliktů je nejvyšší za posledních 30 let. Prohlásil to v norské metropoli Oslu generální tajemník OSN António Guterres. Počet lidí, kteří v těchto konfliktech přicházejí o život, se od roku 2005 zdesetinásobil, uvedl šéf OSN citovaný agenturou AP.

Guterres dodal, že počet "násilných situací", které by se vzhledem k počtu obětí daly klasifikovat jako války, se od roku 2007 ztrojnásobil. Také počet takzvaných "konfliktů nízké intenzity" od roku 2007 vzrostl trojnásobně, uvedl šéf OSN bez udání konkrétních počtů.

"Prevence je nezbytnější než kdykoli dřív," řekl dále Guterres a dodal, že "naprosto zásadním" nástrojem činnosti OSN se stává vyjednávání mezi znesvářenými stranami.

Generální tajemník OSN na panelové diskusi o udržování míru řekl, že vedle regionálních konfliktů je nebezpečím globální terorismus, který "může udeřit kdekoli a kdykoli".

Podle AP se panelové diskuse v Oslu zúčastnili také vrcholní představitelé Somálska, Alžírska, Jordánska, Ománu a Tanzanie.

Guterres se setkal rovněž s norskou premiérkou Ernou Solbergovou, s níž hovořil mimo jiné o znečištění oceánů. Podle generálního tajemníka v nich každý rok skončí 80 milionů tun plastového odpadu a OSN v září přijde s "bojovým plánem" pro oceány.