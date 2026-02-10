Ozbrojený gang přepadl dodávku přímo na dálnici. Výbuch jak z filmu natočila kamera

Scéna jak z akčního filmu se odehrála na jedné z italských dálnic v pondělí 9. února, konkrétně u obce Tuturano, na komunikaci spojující Lecce a Brindisi. Ozbrojený gang zde za bílého dne přepadl pancéřovou dodávku, která údajně převážela cennosti. Podle zahraničních médií se poškozená firma zaměřuje na luxusní hodinky nebo i peníze.
Skupinka lupičů oděná do bílých overalů a vydávající se za policisty vyrazila za jedoucí dodávkou. Vůz s řidičem na cestě zablokovali a začali střílet, následně na zadní část auta umístili i bombu a tu odpálili.
Na místo přepadení zanedlouho dorazila skutečná policie, která se s gangstery dostala do přestřelky. Přestože jedna kulka zasáhla i policejní vůz, na místě samém se jako zázrakem nikomu nic vážného nestalo.
Policistům se nakonec podařilo lapit nejméně dva členy gangu, několik dalších jich ale uprchlo – projíždějícím řidičům ukradli jejich auta, aby se z místa činu rychle dostali pryč, píše list metro.co.uk. Na přesné identifikaci lupičů nyní policisté pracují, loupež ale podle nich nebyla úspěšná.
Incident natočilo několik přihlížejících řidičů a záběry se ihned začaly šířit na sociálních sítích. Situaci okomentoval i generální tajemník odborové organizace italských policistů UNARMA v Apulii, Nicola Magno. „Karabiniéři se opět ocitli v první linii extrémně násilného a organizovaného zločinu,“ prohlásil. „Skutečnost, že hlídka byla zasažena střelbou, ukazuje na vysokou míru rizika, kterému jsou naši policisté denně vystaveni. Jen díky profesionalitě, klidu a smyslu pro povinnost našich kolegů dnes nemluvíme o tragédii.“
Místní policejní odborový svaz doplnil, že požaduje pro své pracovníky větší ochranu. „Potřebujeme okamžité, strukturované a trvalé reakce na ochranu těch, kteří nosí uniformu každý den.“