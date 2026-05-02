Ozbrojenci unesli v Adenském zálivu tanker, je to už čtvrtý za poslední dobu

ČTK

Neznámí ozbrojenci v Adenském zálivu u pobřeží Jemenu unesli tanker M/T EUREKA a odpluli s ním směrem k somálským vodám, oznámila jemenská pobřežní stráž.

Ships and tankers in the Strait of Hormuz off the coast of Musandam
ilustrační foto.Foto: REUTERS
Je to nejméně čtvrtý takový incident za poslední dva týdny. Deník The Guardian tento týden napsal o návratu pirátů, kteří očividně využívají to, že pozornost světa se zaměřila na Blízký východ.

Tanker podle námořních sledovacích portálů plul pod vlajkou afrického Toga. Před týdnem se nacházel v Arabském moři. Jemenská pobřežní stráž podrobnosti o únosu neuvedla.

V noci na pondělí britská vojenská námořní služba (UKMTO) informovala, že neznámé osoby převzaly u somálského pobřeží kontrolu nad nákladním plavidlem a přesměrovaly ho do somálských teritoriálních vod. Loď M/V Sward, která plula pod vlajkou karibské federace Svatý Kryštof a Nevis, mířila z Egypta do keňské Mombasy.

AP s odvoláním na představitele poloautonomní severosomálské oblasti Puntland, u které se incident stal, napsala, že místní úřady čin považují za pirátství a že situaci sledují.

AFP následně psala o tom, že úřady v Puntlandu se bojí zasáhnout, aby nerozpoutaly klanové násilí, takže se snaží vyjednávat. „A to hraje ve prospěch pirátů,“ citovala agentura nejmenovaného činitele.

Před více než týdnem v úterý 21. dubna se v této oblasti ozbrojenci zmocnili tankeru Honour 25 pod vlajkou Palau. V této době ozbrojenci obsadili také íránskou plachetnici, kterou následně pod tlakem námořní mise Evropské unie propustili.

Pirátství u somálského pobřeží dosáhlo vrcholu v roce 2011, kdy bylo hlášeno 237 útoků. Počínání somálských pirátů v této oblasti tehdy stálo světovou ekonomiku podle monitorovací skupiny Oceans Beyond Piracy přibližně sedm miliard dolarů (v současnosti asi 145 miliard Kč).

