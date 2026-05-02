Ozbrojenci unesli v Adenském zálivu tanker, je to už čtvrtý za poslední dobu

Neznámí ozbrojenci v Adenském zálivu u pobřeží Jemenu unesli tanker M/T EUREKA a odpluli s ním směrem k somálským vodám, oznámila jemenská pobřežní stráž.
Je to nejméně čtvrtý takový incident za poslední dva týdny. Deník The Guardian tento týden napsal o návratu pirátů, kteří očividně využívají to, že pozornost světa se zaměřila na Blízký východ.
Tanker podle námořních sledovacích portálů plul pod vlajkou afrického Toga. Před týdnem se nacházel v Arabském moři. Jemenská pobřežní stráž podrobnosti o únosu neuvedla.
V noci na pondělí britská vojenská námořní služba (UKMTO) informovala, že neznámé osoby převzaly u somálského pobřeží kontrolu nad nákladním plavidlem a přesměrovaly ho do somálských teritoriálních vod. Loď M/V Sward, která plula pod vlajkou karibské federace Svatý Kryštof a Nevis, mířila z Egypta do keňské Mombasy.
AP s odvoláním na představitele poloautonomní severosomálské oblasti Puntland, u které se incident stal, napsala, že místní úřady čin považují za pirátství a že situaci sledují.
AFP následně psala o tom, že úřady v Puntlandu se bojí zasáhnout, aby nerozpoutaly klanové násilí, takže se snaží vyjednávat. „A to hraje ve prospěch pirátů,“ citovala agentura nejmenovaného činitele.
Před více než týdnem v úterý 21. dubna se v této oblasti ozbrojenci zmocnili tankeru Honour 25 pod vlajkou Palau. V této době ozbrojenci obsadili také íránskou plachetnici, kterou následně pod tlakem námořní mise Evropské unie propustili.
Pirátství u somálského pobřeží dosáhlo vrcholu v roce 2011, kdy bylo hlášeno 237 útoků. Počínání somálských pirátů v této oblasti tehdy stálo světovou ekonomiku podle monitorovací skupiny Oceans Beyond Piracy přibližně sedm miliard dolarů (v současnosti asi 145 miliard Kč).
Babiš: Motoristům nedošlo, že ve vládě musí změnit styl komunikace
Motoristé si podle premiéra Andreje Babiše (ANO) dosud zřejmě neuvědomili, že jsou ve vládních funkcích a neměli by komunikovat tak, jak byli zvyklí dříve.
Babiš chce příští rok rozpočet zaměřený na investice, schodek neupřesnil
Státní rozpočet na příští rok by měl být zaměřený na investice. V dnes odvysílaném pořadu televize Nova Za pět minut dvanáct to řekl premiér Andrej Babiš (ANO).
Pylová sezona propukla naplno. Kalendář ukazuje, kdy čekají alergiky nejhorší dny
V Česku trpí asi čtvrtina lidí alergií a nemocných mírně přibývá. Příchod jara, kdy stoupají teploty a rozkvétají stromy, je pro alergiky nejkritičtějším obdobím. Kvůli pylu kýchají, mají ucpaný nos, slzí, štípe je v očích, ale také mohou pociťovat podrážděnost kůže, bolesti břicha nebo dušnost.
ŽIVĚ Česko - Lotyšsko 2:1. Lotyš nevybíravě srazil českého gólmana, přišla rvačka. Češi pak otočili
Sledujte online přenos z utkání o třetí místo na mistrovství světa hokejistů do 18 let na Slovensku mezi Českem a Lotyšskem.
V národním parku České Švýcarsko hoří les, zasaženo je odhadem deset hektarů
Hasiči zasahují v Rynarticích, části obce Jetřichovice v národním parku České Švýcarsko, u požáru lesa. Hoří plocha odhadem o velikosti deseti hektarů. Hasiči vyhlásili třetí stupeň poplachu. S hašením z výšky pomohou dva vrtulníky, informoval mluvčí hasičů Tomáš Kalvoda.