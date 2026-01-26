Přeskočit na obsah
Zahraničí

Ozbrojenci pozabíjeli na mexickém fotbalovém stadionu 11 lidí

ČTK

Skupina ozbrojenců postřílela 11 lidí na fotbalovém stadionu ve městě Salamanca v centrálním Mexiku, informují agentury. Starosta města César Priieto uvedl, že dalších 12 lidí včetně ženy a dítěte útočníci poranili.

Mexiko - Angola: fanoušci
ilustrační fotoFoto: Reuters
Motiv činu není znám a útočníci zatím nebyli dopadeni. Útok se stal ve státě Guanajuato, který patří k nejnásilnějším v Mexiku a v poslední době tam bojují o vliv dva zločinecké gangy, uvedla agentura AP.

Ozbrojenci přijeli na stadion v neděli vpodvečer místního času po konci fotbalového zápasu nejméně ve třech autech, uvedl web Infobae s odvoláním na policii a svědky. Deset lidí zemřelo na místě, jedenáctá oběť v nemocnici. Šest zraněných zůstává v péči lékařů, ostatní měli lehčí poranění.

Na místo se dostavili místní i federální policisté, kteří se podílejí na vyšetřování.

Podle starosty jde o několikátý násilný čin v regionu za poslední dny, mezi jinými to bylo v sobotu zabití pěti mužů ve městě Cuatro de Altamira.

Stát Guanajuato ležící severozápadně od mexické metropole měl podle AP v zemi sužované násilím kriminálních gangů vloni nejvyšší počet vražd na obyvatele. Současný růst násilí souvisí s bojem mezi dlouhodobě mocným kartelem Jalisco Nueva Generación působícím v několika státech a jeho lokální konkurencí Santa Rosa de Lima.

