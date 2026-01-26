Ozbrojenci pozabíjeli na mexickém fotbalovém stadionu 11 lidí

Skupina ozbrojenců postřílela 11 lidí na fotbalovém stadionu ve městě Salamanca v centrálním Mexiku, informují agentury. Starosta města César Priieto uvedl, že dalších 12 lidí včetně ženy a dítěte útočníci poranili.
Motiv činu není znám a útočníci zatím nebyli dopadeni. Útok se stal ve státě Guanajuato, který patří k nejnásilnějším v Mexiku a v poslední době tam bojují o vliv dva zločinecké gangy, uvedla agentura AP.
Ozbrojenci přijeli na stadion v neděli vpodvečer místního času po konci fotbalového zápasu nejméně ve třech autech, uvedl web Infobae s odvoláním na policii a svědky. Deset lidí zemřelo na místě, jedenáctá oběť v nemocnici. Šest zraněných zůstává v péči lékařů, ostatní měli lehčí poranění.
Na místo se dostavili místní i federální policisté, kteří se podílejí na vyšetřování.
Podle starosty jde o několikátý násilný čin v regionu za poslední dny, mezi jinými to bylo v sobotu zabití pěti mužů ve městě Cuatro de Altamira.
Stát Guanajuato ležící severozápadně od mexické metropole měl podle AP v zemi sužované násilím kriminálních gangů vloni nejvyšší počet vražd na obyvatele. Současný růst násilí souvisí s bojem mezi dlouhodobě mocným kartelem Jalisco Nueva Generación působícím v několika státech a jeho lokální konkurencí Santa Rosa de Lima.
Má „Pan Nikdo proti Putinovi“ šanci na Oscara? Producent prozrazuje kouzlo úspěchu
Český dokumentární film zaznamenal fenomenální úspěch. Do nejužší nominace na Oscara se v kategorii dokumentárních filmů poprvé v historii probojoval i česko-dánský snímek „Pan Nikdo proti Putinovi“. Ten prostřednictvím dění na základní škole v uralském Karabaši popisuje, jak válka na Ukrajině a s ní souvisící propaganda mění ruskou společnost.
ŽIVĚNa silnicích leží sníh ledovka, opatrnost je potřeba hlavně na západě země
V pondělí ráno se bude v Čechách a na Českomoravské vrchovině tvořit náledí, varovali v neděli večer meteorologové. Už dříve upozornili na to, že v západní části Plzeňského kraje a v Karlovarském kraji bude od večera silně sněžit, do rána může na západě Čech napadnout až 12 centimetrů sněhu. Vyplývá to z aktuálních výstrah Českého hydrometeorologického ústavu.
ŽIVĚ„Dost bylo rozkazů.“ Venezuelská prezidentka odmítá přijímat povely z USA
Prozatímní prezidentka Venezuely Delcy Rodríguezová odmítá přijímat rozkazy ze Spojených států. „Dost bylo rozkazů z Washingtonu politikům ve Venezuele. Nechte venezuelské politiky vyřešit naše rozdíly a vnitřní spory,“ uvedla Rodríguezová v projevu k ropným dělníkům ve venezuelském státě Anzoátegui.
Na jihu Filipín se potopil trajekt s více než 350 lidmi, nejméně 15 z nich zemřelo
Na jihu Filipín se dnes potopil trajekt s více než 350 lidmi na palubě, nejméně 15 lidí zemřelo, 316 se zachránilo a po dalších možných přeživších pátrají záchranáři. S odvoláním na místní úřady o tom informovala agentura AP.
Videa střelby v Minneapolisu neodpovídají popisu Trumpovy administrativy, píše NBC News
Videa svědků sobotního incidentu, kdy 37letého Alexe Prettiho v Minneapolisu zastřelili federální imigrační agenti, patrně neodpovídají tomu, jak sled událostí popsali zástupci administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Napsal to v neděli zpravodajský server NBC News.