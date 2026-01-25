"Otřesné dění v Minnesotě." Demokraté chtějí zablokovat financování části vlády

Opoziční demokraté se chystají v americkém Senátu zablokovat zákony o financování části vlády, včetně ministerstva vnitřní bezpečnosti (DHS). Reagují tím na sobotní zastřelení již druhého amerického občana agenty Úřadu pro imigraci a cla (ICE) v Minneapolisu ve státě Minnesota. Informovala o tom agentura AP
Financování značné části federální vlády, včetně DHS a ministerstva obrany, vyprší 31. ledna. Prodloužení financování do září již schválila Sněmovna reprezentantů, kde mají většinu republikáni. Zapotřebí je ale také schválení 100členným Senátem. I tam mají republikáni většinu, avšak nemají dost křesel na schválení zákonů bez podpory demokratů.
Lídr senátních demokratů Chuck Schumer uvedl, že senátní demokraté zákony o výdajích, které se týkají i DHS, pod něž ICE spadá, nepodpoří. To by na konci ledna mohlo vést k částečnému shutdownu, tedy částečnému omezení chodu federální vlády.
Demokraté tvrdí, že legislativa, která zahrnuje financování široké škály vládních agentur, neobsahuje dostatečná omezení vztahující se na ICE.
Schumer řekl, že to, co se děje v Minnesotě, je „otřesné“. Demokraté usilovali o rozumné reformy v návrhu zákona o financování Ministerstva vnitřní bezpečnosti, ale kvůli odmítnutí republikánů postavit se prezidentu Donaldu Trumpovi je návrh zákona o DHS „žalostně nedostatečný,“ dodal.
V sobotu byl při potyčce s ICE v Minneapolisu zastřelen 37letý Alex Pretti. Stalo se tak méně než tři týdny poté, co jiný agent ICE v Minneapolisu zastřelil Renee Goodovou.
Federální a státní úřady zastřelení Prettiho popisují odlišně. DHS tvrdí, že agenti ICE stříleli v sebeobraně a že Pretti měl zbraň a odmítal se nechat odzbrojit. To ale odmítají očití svědci, minnesotské úřady a rodina zastřeleného s tím, že Pretti měl v ruce mobil, nikoliv zbraň.
Pretti, který byl zdravotní bratr na jednotce intenzivní péče a staral se o válečné veterány, se k protestům proti ICE připojil po zastřelení Goodové. „Byl to člověk, kterému opravdu záleželo na druhých. To, co se děje v Minneapolisu i po celých Spojených státech v souvislosti s ICE, ho velmi trápilo — stejně jako miliony dalších lidí,“ řekl jeho otec Michael Pretti agentuře AP.
Maskovaný příslušník ICE 7. ledna zastřelil Goodovu za volantem jejího vozu na ulici v Minneapolisu. Zatímco federální vláda tvrdí, že střílel v sebeobraně, místní úřady to s odkazem na videa zachycující celý incident odmítají.
Americký ministr obrany Pete Hegseth mezitím na X zveřejnil obrázek s „návodem“, jak se vyhnout ICE. „Nebuďte zde nelegálně, neútočte na agenty ICE a dodržujte federální a státní zákony,“ uvádí se v příspěvku. Pretti i Goodová byli občané Spojených států.
