Otřes v čínské armádě. Komunisté se zbavili nejvlivnějšího muže. Měl donášet Američanům

Vedení čínské armády se otřásá v základech. V posledních letech z ní zmizelo několik vysoce postavených generálů. O uplynulém víkendu byl z velení odstaven i druhý nejmocnější muž čínských ozbrojených sil, generál Čang Jou-si. Obvinění jsou vážná: špionáž pro Spojené státy a korupce. Podle analytiků se ovšem za vším skrývá mocenský boj prezidenta Si Ťin-pchinga.
Je to největší vojenská čistka od kulturní revoluce v dobách Mao Ce-tunga, píše deník The Wall Street Journal. Čínský prezident Si Ťin-pching se rozhodl minulou sobotu sesadit druhého nejsilnějšího muže v zemi. Generál Čang Jou-si měl údajně donášet Američanům tajné informace o čínských jaderných zbraních, píše deník The Wall Street Journal.
Vlivný generál není zdaleka první člověk v armádě, který se znelíbil nejvyššímu vedení čínské komunistické strany. Za poslední dva roky bylo odvoláno asi 50 nejvyšších důstojníků. Generál Čang se tak zařadil po bok armádních špiček, které se rovněž znelíbily vedení komunistické strany, píše deník The New York Times.
Čínští komunisté většinou neposkytují žádné informace o interním fungování strany. „Moc detailů o tom nevíme, je to kombinace možné korupce, frakčního boje a snahy upevnit si moc,“ říká pro Aktuálně.cz sinolog David Gardáš z projektu Sinopsis.
„Je to na úrovni spekulací, ale v zásadě se může jednat o ideologický boj uvnitř armády a o snahu Si Ťin-pchinga odstranit jakoukoliv konkurenci v rámci komunistického režimu,“ vysvětluje sinoložka Kamila Hladíková z projektu Sinopsis.
Ze spojence rivalem Si Ťin-pchinga
Jméno Čang Jou-si není v Evropě příliš známé. Místopředseda Ústřední vojenské komise Komunistické strany Číny byl po prezidentovi Si Ťin-pchingovi nejvýše postaveným mužem v čínské armádě.
Stejně jako Si Ťin-pching je i Čang jedním z čínských „princů“. Tak jsou nazýváni potomci významných komunistických funkcionářů. Čangův otec bojoval po boku Si Ťin-pchingova otce během čínské občanské války, která vedla k vítězství komunistů.
Čang byl dlouhou dobu považován za prezidentova věrného spojence. Ten ho koneckonců do důležité funkce místopředsedy Ústřední vojenské komise dosadil v roce 2015. Teď generála ale v lepším případě čeká tiché odstavení od moci, v horším případě vojenský soud.
Spolu s Čangem upadli v nemilost čtyři ze šesti členů Ústřední vojenské komise, které předsedá prezident Si. „Tento krok je v historii čínské armády bezprecedentní a představuje totální zničení vrchního velení,“ řekl pro the Wall Street Journal Christopher Johnson, šéf poradenské firmy China Strategies Group.
Čínský nejvyšší generál je obviněn z vyzrazení informací o jaderném programu do USA, přijímání úplatků a porušení stranické disciplíny. Hlavním důvodem je ale podle New York Times ztráta důvěry ze strany Si Ťin-pchinga. Generál Čang měl podle obvinění vytvářet mocenské frakce, které ohrožovaly prezidentovu absolutní moc.
„Generální tajemník Si Ťin-pching pod záštitou boje proti korupci současně odstraňuje jakoukoliv konkurenci, ať už v ozbrojených silách, nebo v komunistické straně. Je to největší reorganizace, která se dotýká pozemního vojska, námořnictva, letectva a všech ostatních složek,“ vysvětluje David Gardáš.
Připravují si čínští komunisté půdu pro útok na Tchaj-wan?
Podle analytiků současné čistky čínskou armádu krátkodobě oslabují. Bez vrcholného velení se totiž omezuje její akceschopnost a připravenost k boji. Proto je v dohledné době útok na Tchaj-wan spíše nepravděpodobný. „Ve vrchním velení zůstali po čistkách lidé, kteří hlídají spíše stranickou loajalitu než akceschopnost vojska,“ připomíná sinolog Gardáš.
Dlouhodobý výhled je ovšem jiný. Očekává se, že Peking bude tlak na Tchaj-wan, který považuje za svoji vzbouřeneckou provincii, stupňovat. Čína tak i nadále bude vylepšovat své vojenské kapacity a pořádat u ostrova vojenská cvičení.
Hlavní slovo v klíčových otázkách má navíc Si Ťin-pching, který se po čistkách zbavil většiny zbývající opozice uvnitř strany i armády. Pokud se proto rozhodne pro invazi, nebude již v režimu existovat dostatek kritických hlasů, které by mu takový krok mohly rozmluvit.
Peking se také může pokusit řešit situaci diplomaticky. „Mluví se zde dlouhodobě o dohodě s Donaldem Trumpem. Čína by nabídla ústupky v obchodní nebo technologické oblasti,“ říká Gardáš. Na oplátku by pak Washington mohl slíbit, že nebude intervenovat v případě napadení Tchaj-wanu.