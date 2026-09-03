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Zahraničí

Otrava jídlem zasáhla v Indonésii stovky lidí, většinu tvoří školáci

ČTK
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Téměř 800 Indonésanů, včetně více než 500 žáků, tento týden postihla otrava jídlem zajišťovaným vládním bezplatným programem. S odvoláním na člena indonéské parlamentní komise dohlížející na zdravotnictví to ve čtvrtek napsala agentura Reuters.

The Wider Image - From hunger to obesity: Developing world faces growing threat to child health
Ilustrační fotoFoto: REUTERS – Ajeng Dinar Ulfiana
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Kromě 512 žáků, kteří onemocněli v oblasti Sidoarjo v provincii Východní Jáva, se 49 lidí otrávilo ve městě Nganjuk ve stejné provincii a 237 dalších osob v oblasti Agam v provincii Západní Sumatra.

S odkazem na údaje místního zdravotního úřadu to ve středu na sociální síti Instagram uvedl opoziční poslanec Charles Honoris s tím, že se nejedná o ojedinělé případy. "Jde se o selhání systému," dodal.

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Národní agentura pro výživu (BGN), která na program bezplatných jídel dohlíží, na žádost o komentář zatím nereagovala. Ve středu ale pozastavila provoz jídelny spojené s případy v Sidoarjo.

Indonéský prezident Prabowo Subianto loni spustil program za 12,94 miliardy dolarů (bezmála 313 miliard Kč) s cílem vymýtit podvýživu poskytnutím jídel zdarma desítkám milionů dětí. Projekt však doprovázejí kontroverze, včetně hromadných otrav, obvinění z korupce, změn ve vedení BGN a vysokých nákladů.

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S programem se pojí řada případů hromadné otravy; podle nevládní organizace Network for Education Watch bylo k 8. srpnu hlášeno 37 600 postižených osob. Častou příčinou je nesprávné skladování potravin a opožděné dodávky hotových jídel. Červencový průzkum ukázal, že s programem je spokojena pouze třetina lidí ve zhruba 288milionové zemi, přičemž jako hlavní důvod uváděli právě otravy.

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