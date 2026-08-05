„Otevřel se portál do pekla.“ Syn promluvil o vraždě novinářky, řešila obří korupci

V říjnu 2017 otřásl Maltou výbuch nástražné výbušniny v autě novinářky Daphne Caruanové Galiziové. Nyní, v probíhajícím soudním procesu s jedním z nejbohatších Malťanů Yorgenem Fenechem, stanul před porotou klíčový svědek – novinářčin syn Matthew. Ten popsal nejen okamžiky tragédie, ale především pozadí investigace, kvůli níž jeho matka zemřela.
Matthew Caruana Galizia, který je softwarovým inženýrem a držitelem Pulitzerovy ceny za analýzu dat v kauze Panama Papers, vzpomínal na okamžik, kdy začal matce pomáhat.
„Dostával jsem ta data a zpracovával je do systému, aby se v nich dalo vyhledávat. Bylo to, jako by se otevřel portál a já mohl nahlédnout do samotného pekla,“ vypověděl u soudu.
Jak popisuje deník Guardian, centrem rozsáhlé korupční sítě byl podle Galizii právě obžalovaný podnikatel Yorgen Fenech.
V době novinářčiny smrti totiž matka se synem analyzovali masivní únik dat ze serverů společnosti Electrogas, která dostala od státu zakázku na privatizaci klíčové části maltské energetiky.
E-maily a dokumenty ukázaly silné vazby mezi Fenechem a nejvyššími patry maltské politiky.
Existovaly tak například důkazy, že ministr energetiky Konrad Mizzi i šéf kabinetu tehdejšího premiéra Keith Schembri si krátce po nástupu do funkcí založili tajné offshore firmy. Pozdější investigace naznačily, že Fenech plánoval vyplácet úplatky, aby získal lukrativní energetickou koncesi.
Před porotou zazněl i komentář, který novinářka zanechala pod jedním z článků začátkem roku 2017: „Jak neuvěřitelně zkorumpovaní jsou. A co je ještě horší, nepodlehli pokušení až u moci, ale do vlády šli s přímým úmyslem korumpovat. To byl jejich plán.“
Obžalovaný Fenech stejně jako politici Mizzi a Schembri veškerá obvinění z korupce odmítají. Obhajoba u soudu navíc úspěšně namítala, aby se výpověď držela pouze zdokumentovatelných faktů a vyhnula se osobním dojmům svědka.
U soudu ale zazněly i vzpomínky na samotný den atentátu. Caruana Galizia popsal, jak s matkou pracovali doma a ona připravila oběd. Poté sedla do auta a odjela do banky.
„Pracoval jsem na softwaru, když jsem uslyšel výbuch. Otevřel jsem dveře a cítil, jak ze mě stéká krev… Běžel jsem k hořícímu sloupu kouře. Silnice byla v plamenech, všude ležely kusy kovu i lidského těla. Uprostřed té ohnivé koule houkal klakson a já v autě uviděl siluetu. Věděl jsem, že je to má máma.“
Matthew po vraždě opustil svou dosavadní kariéru. Založil projekt Daphne Project, aby dokončil investigativní práci své matky a dovedl její vrahy před spravedlnost.
Yorgen Fenech je v současnosti souzen za spolupachatelství na úmyslné vraždě. Vinu do dnešního dne popírá a soudní proces pokračuje.
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