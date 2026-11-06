Otce jí zatkli kvůli dětskému pornu. Proto jsem mu bránila v kontaktu s dětmi, řekla vévodkyně Meghan

Federální agenti v pátek na Floridě zatkli Thomase Marklea, tchána prince Harryho, kvůli obviněním souvisejícím s držením dětské pornografie. Podle agentury Reuters to oznámila tamní prokuratura. Dvaaosmdesátiletý Markle je otcem Meghan Markleové, s níž se princ Harry oženil v roce 2018. Thomas Markle se svatby nezúčastnil, což vyvolalo spekulace médií o jejich vztahu.
Bulvární deník The Sun zveřejnil fotografie zobrazující agenty Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI), kteří Marklea upoutaného na invalidním vozíku odvážejí z domova pro seniory. Markle byl umístěn do vazby nedaleko města Tampa.
„Pan Markle je viněn z držení dětské pornografie, včetně fotografií, na kterých je zachycen s nezletilými dívkami,“ uvedl Bill Essayli z kalifornské prokuratury. FBI podle něj ve dvou skladech v oblasti Los Angeles, které si Markle pronajímal od roku 2008, nalezla 78 předmětů, včetně diapozitivů, negativů a knih, u nichž bylo podezření, že zobrazují sexuální zneužívání dětí.
Zatčení přichází poté, co The Sun napsal, že Markleův syn nalezl při vyklízení otcova domu na Filipínách sbírku „stovek, možná tisíců“ fotografií a videí zobrazujících sexuální zneužívání dětí.
Syn nález ohlásil filipínské policii a kontaktoval FBI. Markle žil na Filipínách, ale začátkem roku dostal mrtvici a byla mu amputována noha, což ho donutilo k návratu do Spojených států. Meghan Markleová v reakci na tuto zprávu uvedla, že je tím „hluboce zdrcena“.
Markleová podle agentury AP také dodala, že v roce 2018 obdržela od londýnské policie dopis, který obsahoval „znepokojující obvinění“ vůči jejímu otci.
„Doufám, že nyní je zřejmé, že navzdory zkresleným informacím v některých médiích měl můj odstup od otce a moje rozhodnutí neumožnit mu kontakt s našimi dětmi jediný důvod: chránit je,“ uvedla.
Meghan a Harry mají sedmiletého syna Archieho a pětiletou dceru Lilibet.
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