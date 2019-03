Osudných šest minut. Boeing potkala katastrofa v nejhorší části letu, popisuje pilot

Dvě fatální nehody nového Boeingu 737 MAX za půl roku, při kterých zemřelo celkem 346 lidí, uzemnily všechny stroje tohoto typu. Podle vyšetřovatelů existuje "jasná podobnost" mezi březnovou katastrofou v Etiopii a pádem boeingu loni v říjnu v Indonésii. Pilot Michal Macek, který Boeingy 737 řídí, v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že na vině mohl být automatický systém pro stabilizaci, který za piloty přebírá nad strojem kontrolu. "Vyšetřovatelé si přečtou detaily letu. Budou tam mít nahraný úplný začátek letu, něco se mohlo pokazit už při popojíždění. Z toho složí kompletní sekvenci," vysvětluje Macek, jak bude probíhat vyšetřování etiopského letounu, který se zřítil šest minut po startu.

Dokázal byste s vašimi zkušenostmi zrekonstruovat, co se těsně před pádem dělo na palubě etiopského boeingu?

Než se piloti dostali do situace, kdy zjistili, že je něco špatně, let probíhal standardně. U velkých letadel mají tři nebo čtyři závady jeden zvukový tón, který signalizuje závadu. Je otázka, co za problém měli a jestli piloti zkoušeli standardní manévry a snažili se celou situaci zachránit. Obnáší to naklonění nosu stroje dolů, zmírnění náklonu nebo hraní si s plynem.

Podle nařízení evropského leteckého úřadu se už několik let dělá speciální trénink na vybírání nezvyklých poloh a dalších možných problémů. Výcvik se před pár lety měnil, takže se nabízí otázka, jestli kapitán dělal manévr postaru a jeho kolega nově, to se taky mohlo stát.

Letadlo nepředvídatelně stoupalo a klesalo. Co to mohlo zapříčinit?

Záleží, jaká je priorita rozhodování - zda má přednost pilot, nebo autopilot. Dřív, když se autopilot vypnul, ukazovala se jen varování. Otázka je, jak je to u nové verze boeingu. Kolegové mi říkali, že v 1500stránkovém manuálu byl systém na stabilizaci, který mění sklon letadla, popsán asi jen na stránce a půl. Nebylo to ani v nouzovém checklistu na palubě, podle kterého postupujete, když se něco děje.

Pro mě to je docela významná položka v ovládání letadla, protože pokud to zasahuje do řízení, je to relativně nebezpečné.

Stroj podle prvních šetření padal nosem dolů už chvíli po startu. Jak se to mohlo stát?

To je ta nejhorší varianta, protože nemáte ani jednu věc, která vás dokáže zachránit - rychlost ani výšku. Když startujete, čeká vás při pilotování nejhorší část. Během minuty a půl musíte udělat spoustu úkonů.

Spadla někdy v minulosti dvě stejná nová letadla v takhle krátké době?

Dřív se problémy týkaly Airbusů A320 - byly "přepočítačované", měly příliš mnoho nových věcí najednou. Výrobce nakonec potíže odstranil. Otázka je, co Boeing bude u strojů 737 MAX vymýšlet dál. Piloti nejsou úplně nadšení, že se s letadlem děje něco, co není úplně přesně popsané.

Americký úřad pro letectví vydal letadlu certifikaci mimo jiné na základě zkoušek, které si dělal sám Boeing. To je běžné, nebo úřad podcenil bezpečnost?

Letecký úřad za to "dostal za uši", protože věci, které měli dělat sami, přehodili na soukromého výrobce. To v rámci Evropy není myslitelné. Neřekl bych, že to je běžné, ale asi tam byl zájem vyšší moci. Viděli, že jim utíkají finance kvůli novějšímu evropskému Airbusu.

Jak bude probíhat vyšetřování pádu letadla? Co přesně se bude zjišťovat z černých skříněk?

Vyšetřovatelé si přečtou detaily letu. Budou tam mít nahraný úplný začátek letu, něco se mohlo pokazit už při popojíždění. Z toho složí kompletní sekvenci. Podívají se, jak piloti nastavili počítač. Černá skříňka zároveň monitoruje motor. Pak se uvidí, jestli systém udělal normovanou výchylku, nebo šlo o něco jiného.

Co nehody znamenají pro společnost Boeing? Bude muset typ letadla zlepšit nebo ho úplně vyřadí?

Určitě ho nevyřadí. Myslím, že stroj opraví. Nemají jinou možnost než udělat pořádně to, co měli udělat už předtím, a popsat systém v manuálu tak, jak je tam popsaný zbytek věcí.

Existuje možnost, že se piloti budou proti létání v tomto typu boeingů bouřit?

Bouřit asi ne, letadlo ale musí být bezpečné. Pokud piloti řeknou, že jim stroj bezpečný nepřipadá, nedostali školení, nebyly simulátory nebo že letová charakteristika je odlišná víc, než jak byla definována, můžou říct, že létat nebudou.

Pád etiopského letadla vykazoval stejné rysy jako neštěstí stroje stejného typu před půl rokem v Indonésii. Šlo podle vás o stejnou závadu?

Víceméně bych se vsadil, že ano. Existuje norma na výcvik a na postupy, pak můžu letět s Číňanem nebo Afričanem, a byť se neznáme, očekává se, že budeme dodržovat stejný standard. Když se stala ve dvou koutech světa taková neštěstí s podobnými rysy, musí být někde chyba.

