Osudná mise nad požárem. Video zachytilo tragickou srážku

Záběry připomínají katastrofický film. Dva hasičské vrtulníky se při boji s obřím lesním požárem v Řecku srazily přímo ve vzduchu. Jeden stroj po nárazu vzplál a zřítil se do rokle. Nehodu nepřežili dva členové posádky, další dva lidé vyvázli jen s lehkými zraněními.
Při tragické nehodě zahynul dánský pilot a styčný důstojník řeckých hasičů. Britský pilot druhého vrtulníku spolu s řeckým koordinátorem dokázali nouzově přistát a byli převezeni do nemocnice. Oba byli při vědomí a utrpěli pouze lehká zranění.
K neštěstí došlo asi 65 kilometrů západně od Atén během hašení rozsáhlého lesního požáru na hranici regionů Attika a Boiótie. Video z místa ukazuje okamžik, kdy jeden z vrtulníků Bell narazil do rotorů druhého stroje. Ten se okamžitě proměnil v ohnivou kouli a zřítil se do hluboké rokle.
Oba vrtulníky byly pronajaty od australské společnosti McDermott Aviation a nasazeny do boje s požáry, které už několik dní sužují Řecko. Po nehodě úřady preventivně uzemnily všechny vrtulníky Bell používané při hašení po celé zemi.
Řecko mezitím dál svádí tvrdý boj s rozsáhlými požáry. V oblastech Porto Germeno, Psatha, Fokida, Megara a na ostrově Kefalonia zasahuje už několik dní více než 500 hasičů. Úřady musely evakuovat obyvatele z ohrožených oblastí a hasiči označují současnou situaci za jednu z nejtěžších letošního léta.
Odborníci upozorňují, že většinu lesních požárů způsobuje lidská činnost. Dlouhé vlny veder, sucho a hustá vegetace po mimořádně vlhké zimě ale vytvářejí podmínky, v nichž se oheň šíří nebývale rychle a je stále obtížnější ho dostat pod kontrolu.