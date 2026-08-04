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Zahraničí

Osudná mise nad požárem. Video zachytilo tragickou srážku

Při hašení extrémních požárů v Řecku se srazily dva vrtulníky Bell.

Jan Bezucha
Jan Bezucha
Jan Bezucha

Záběry připomínají katastrofický film. Dva hasičské vrtulníky se při boji s obřím lesním požárem v Řecku srazily přímo ve vzduchu. Jeden stroj po nárazu vzplál a zřítil se do rokle. Nehodu nepřežili dva členové posádky, další dva lidé vyvázli jen s lehkými zraněními.

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Při tragické nehodě zahynul dánský pilot a styčný důstojník řeckých hasičů. Britský pilot druhého vrtulníku spolu s řeckým koordinátorem dokázali nouzově přistát a byli převezeni do nemocnice. Oba byli při vědomí a utrpěli pouze lehká zranění.

Greece Wildfires
Ohnivá apokalypsa v Řecku. Hasiči bojují s plameny ve dne v noci.Foto: Reuters

K neštěstí došlo asi 65 kilometrů západně od Atén během hašení rozsáhlého lesního požáru na hranici regionů Attika a Boiótie. Video z místa ukazuje okamžik, kdy jeden z vrtulníků Bell narazil do rotorů druhého stroje. Ten se okamžitě proměnil v ohnivou kouli a zřítil se do hluboké rokle.

Oba vrtulníky byly pronajaty od australské společnosti McDermott Aviation a nasazeny do boje s požáry, které už několik dní sužují Řecko. Po nehodě úřady preventivně uzemnily všechny vrtulníky Bell používané při hašení po celé zemi.

Vyděšení koně prchají ulicemi francouzského Biscarrosse před rychle se šířícím lesním požárem. | Video: Reuters

Řecko mezitím dál svádí tvrdý boj s rozsáhlými požáry. V oblastech Porto Germeno, Psatha, Fokida, Megara a na ostrově Kefalonia zasahuje už několik dní více než 500 hasičů. Úřady musely evakuovat obyvatele z ohrožených oblastí a hasiči označují současnou situaci za jednu z nejtěžších letošního léta.

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Odborníci upozorňují, že většinu lesních požárů způsobuje lidská činnost. Dlouhé vlny veder, sucho a hustá vegetace po mimořádně vlhké zimě ale vytvářejí podmínky, v nichž se oheň šíří nebývale rychle a je stále obtížnější ho dostat pod kontrolu.

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