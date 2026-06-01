Ostrý střet v Maďarsku: Prezident se vzepřel Magyarovi. Ignoroval ultimátum

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Píše o tom agentura MTI. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do nedělní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle.
Sulyok se tento týden obrátil na Benátskou komisi, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor, který s ním Magyar vede, posoudila.
Magyar v neděli odpoledne na facebooku připomněl blížící se termín, do kterého mají Sulyok a další vysoce postavení činitelé spojovaní s Orbánovou érou odejít ze svých úřadů. Prezidentovi vzkázal, že ho v pondělí ráno navštíví s ministryní spravedlnosti Mártou Görögovou.
Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza jasně vyhrálo dubnové parlamentní volby, a ukončilo tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.
Zase to nevyšlo. Ani na domácí půdě, hnáni celou zemí, nedosáhli hokejisté Švýcarska na vytoužené zlato z mistrovství světa. Finům podlehli 0:1 v prodloužení a v posledních letech prohráli už páté finále. U všech pěti byl útočník Nino Niederreiter.
Po letech strávených přípravami vlastních filmů se Václav Marhoul poprvé ocitl v nezvyklé pozici. V Los Angeles režíroval snímek, k němuž nenapsal scénář a na jehož podobu neměl takový vliv, na jaký byl zvyklý z Nabarveného ptáčete nebo Tobruku. Přesto na natáčení svého prvního amerického filmu vzpomíná jako na jednu z nejlepších pracovních zkušeností kariéry.
Další analýza dronu, který v noci na pátek narazil do panelového domu v rumunském městě Galati a zranil dva lidi, jednoznačně ukázala, že patřil ruské armádě. Dnes to podle agentury AFP uvedl rumunský prezident Nicušor Dan.
Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy v pondělí naopak uvedly, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu. Informovala o tom agentura Reuters.
Počasí bude tento týden proměnlivé. Po deštivém pondělí se v úterý vyjasní a oteplí. Ve středu ale bude opět pršet a mohou se vyskytnout bouřky. Čtvrtek bude zřejmě opět slunečný s letními teplotami. Vyplývá to z předpovědí Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ).