Laura
Ostrý střet v Maďarsku: Prezident se vzepřel Magyarovi. Ignoroval ultimátum

ČTK

Maďarský prezident Tamás Sulyok v neděli zopakoval, že zůstane ve funkci a bude dál vykonávat úřad tak, jak mu to předepisuje ústava. Píše o tom agentura MTI. Nový premiér Péter Magyar dal Sulyokovi čas do nedělní půlnoci, aby rezignoval. Prezidenta označuje za loutku Viktora Orbána, svého předchůdce v premiérském křesle.

Hungarian PM Magyar and Polish PM Tusk attend a press conference, in Warsaw
Sulyok se tento týden obrátil na Benátskou komisi, poradní orgán Rady Evropy pro ústavní právo, aby spor, který s ním Magyar vede, posoudila.

Magyar v neděli odpoledne na facebooku připomněl blížící se termín, do kterého mají Sulyok a další vysoce postavení činitelé spojovaní s Orbánovou érou odejít ze svých úřadů. Prezidentovi vzkázal, že ho v pondělí ráno navštíví s ministryní spravedlnosti Mártou Görögovou.

Magyarem vedené středopravicové hnutí Tisza jasně vyhrálo dubnové parlamentní volby, a ukončilo tak 16letou vládu premiéra Orbána. Magyar po svém vítězství lidem slíbil změnu režimu.

Hollywoodské hvězdy? Čím úspěšnější, tím pokornější, tvrdí režisér Václav Marhoul

Po letech strávených přípravami vlastních filmů se Václav Marhoul poprvé ocitl v nezvyklé pozici. V Los Angeles režíroval snímek, k němuž nenapsal scénář a na jehož podobu neměl takový vliv, na jaký byl zvyklý z Nabarveného ptáčete nebo Tobruku. Přesto na natáčení svého prvního amerického filmu vzpomíná jako na jednu z nejlepších pracovních zkušeností kariéry.

ŽIVĚ USA provedly údery na radarové stanice v Íránu, ten útočil na leteckou základnu

Spojené státy v neděli oznámily, že jejich síly o víkendu v reakci na podle ní agresivní kroky Teheránu provedly údery proti íránským radarovým stanicím a řídícím centrům bezpilotních letounů v íránském Goruku a na ostrově Kešm. Íránské revoluční gardy v pondělí naopak uvedly, že její letecké síly zaútočily na neupřesněnou leteckou základnu. Informovala o tom agentura Reuters.

