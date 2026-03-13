Ostrý spor o peníze na zbraně. Nedám vydělat západním bankám, vmetl Tuskovi prezident

Polsko bude čerpat prostředky na modernizaci a posílení své armády z unijního programu SAFE navzdory tomu, že prezident Karol Nawrocki vetoval zákon určující podmínky týkající se takové půjčky. Řekl to v pátek premiér Donald Tusk. Politici polské proevropské vládní koalice rozhodnutí národněkonzervativního prezidenta ostře kritizují.
Evropská komise (EK) v pátek uvedla, že je odhodlána pokračovat v realizaci dohody s Polskem v rámci programu SAFE, nebude se ale nijak zapojovat do domácí politické debaty.
Ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz před pátečním mimořádným jednáním vlády řekl, že Polsko bude muset využívat stávající nástroje pro využívání nízkoúročených půjček z nástroje SAFE, které nejsou tak dobré jako ty, jež obsahoval zákon odmítnutý Nawrockým.
"Bude to těžší, někdy to půjde pomaleji... budeme se muset spoléhat na vlastní sílu, odhodlání, ale uděláme to," řekl Tusk.
Polsko může z nástroje SAFE získat půjčky v hodnotě 43,7 miliardy eur (téměř 1,1 bilionu korun) a rozhodnutí Nawrockého nepodepsat zákon, který vytvořil mechanismus pro využití těchto prostředků, vyostřil napětí mezi Tuskem a prezidentským palácem, uvedla agentura Reuters.
Varšava měla mít největší prospěch z programu SAFE, nicméně národněkonzervativní opoziční strana Právo a spravedlnosti (PiS) program označuje za snahu Německa vměšovat se do záležitostí Polska. Kritizovala také, že by Polsko ztratilo flexibilitu ve věci nákupu zbraní.
"Dosud jsem si myslel, že i při všech politických kontroverzích existuje mezi vládou a opozicí shoda v otázce odstrašování (ruského prezidenta Vladimira) Putina, podpory Ukrajiny, spojenectví se Spojenými státy a v otázce dozbrojování polské armády," řekl polský vicepremiér a ministr zahraničí Radoslaw Sikorski.
Nawrocki, který je spojencem PiS, ve čtvrtek své veto zdůvodnil tím, že Polsko by se na desítky let zadlužilo a že by z věci profitovaly západní banky a finanční instituce. Tvrdil také, že přijetí zákona by znamenalo, že by o bezpečnosti Polska nerozhodovalo jen vedení země, ale i Brusel.
Tuskova vláda zdůrazňovala, že z programu by měl užitek především polský zbrojní průmysl, do kterého by směřovala většina prostředků.
Podle jejích plánů měla státní rozvojová banka BGK spravovat fond určený k vyplácení těchto peněz. Nicméně nyní bude muset vláda využívat existující Fond na podporu ozbrojených sil, jehož pravidla znemožňují vyplatit asi sedm miliard zlotých (40,1 miliardy korun) určených pro pohraniční stráž a policii, píše Reuters.
Nawrocki představil vlastní návrh financování armády, který zahrnuje využití nerealizovaných zisků z rostoucí ceny zlatých rezerv centrální banky. Vláda to ale odmítá, protože by to podle ní investice zpozdilo, a podotýká, že centrální banka v posledních letech zisky nevykazuje.
Mluvčí Evropské komise Thomas Regnier dnes také zdůraznil, že Polsko je největším příjemcem peněz v rámci SAFE, mělo by získat téměř třetinu z celého finančního balíku.
"Polsko předložilo velmi silný a dobře připravený plán, který Evropské komise a Rada EU schválily v rekordním čase," uvedl mluvčí EK. "Pokud jde o další možné kroky, platby a podobně, naše pozice je jasná. Čas je pro nás klíčový a my jsme odhodláni plán neprodleně uskutečnit," dodal s tím, že unijní exekutiva dokončuje dohodu o půjčce, aby ji mohla podepsat s polskými úřady a vyplatit počáteční částku už v dubnu.
ŽIVĚ Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, oznámil Lukašenko
Bělorusko od Ruska koupilo raketový systém Orešnik, řekl v pátek podle tiskové agentury Belta běloruský prezident Alexandr Lukašenko. Tyto střely středního doletu mohou nést jaderné zbraně a některá média je označují jako hypersonické. „Děkujeme (ruskému prezidentovi Vladimiru) Putinovi, jde o jeho osobní pomoc, dodal Lukašenko. Přitom připustil, že koupě Orešniku byla „trochu dražší“.
Biatlonistka Edlingerová má senzační zlato. Bubeníčková byla třetí, pak přišla zdrcující novina
Carina Edlingerová dnes získala ve stíhacím sprintu biatlonistek první české zlato na zimní paralympiádě od roku 2002. Druhá zrakově postižená česká reprezentantka Simona Bubeníčková dojela v Teseru do cíle třetí, ale po úpravě času ji z bronzové pozice na čtvrtou příčku odsunula Němka Leonie Maria Walterová.
Biometanový boom je na spadnutí, díky aukcím mají vzniknout desítky nových stanic
Výrobu biometanu se v Česku dosud nedařilo rozjet, pro vlastníky bioplynových stanic nebyla spolehlivě rentabilní. Teď stát přichází s novou formou podpory prostřednictvím aukcí, které vítězům zaručí vysoutěženou cenu na patnáct let dopředu. Podaří se tím konečně výrobu biometanu nastartovat?
ŽIVĚ Zcela ničíme teroristický režim, ocenil se Trump. Je mu ctí zabíjet „vyšinuté šmejdy“
Spojené státy naprosto ničí teroristický režim v Íránu - vojensky, ekonomicky i jinak. Na své síti Truth Social tak v pátek zrekapituloval dosavadní vývoj americko-izraelské války proti islámské republice americký prezident Donald Trump. Ve svém příspěvku také uvedl, že je mu „ctí vraždit vyšinuté šmejdy“.
Rezervoár talentů EU: Nový portál má přilákat pracovní sílu, která v Evropě chybí
Europoslanci v prvním čtení schválili návrh vzniku nové inzerční platformy Rezervoár talentů EU. Má posloužit uchazečům o zaměstnání ze třetích zemí a zaměstnavatelům, kteří volná pracovní místa nezvládají naplnit personálem z EU. Členské státy a jejich firmy dlouhodobě čelí nedostatkům pracovní síly napříč sektory a různými stupni kvalifikace.