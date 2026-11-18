Rusko podle středečního vydání polského deníku Rzeczpospolita připravovalo na přelomu října a listopadu rozsáhlou sabotážní operaci na polském území nedaleko hranic s Kaliningradskou oblastí. Jejím cílem mělo být vyvolání incidentu s velkým počtem obětí, ze kterého by Moskva následně obvinila Ukrajinu. Polské bezpečnostní složky zasáhly a plánovanou provokaci se podařilo odvrátit.
Scénář měl připomínat takzvanou gliwickou provokaci z roku 1939, kdy nacistické Německo zinscenovalo útok na radiostanici na svém území a následně z něj obvinilo Polsko.
Tentokrát měli ruští agenti podle zdrojů Rzeczpospolity připravovat operaci, která by zahrnovala překročení polsko-ruské hranice a fingovaný útok na objekt na ruské straně. Lidé zapojení do akce by přitom mohli být zabiti a na místě by se objevily důkazy, které by je spojovaly s Ukrajinou.
„Rusové počítali s velkým počtem obětí,“ uvedl jeden ze zdrojů polského deníku. Cílem operace mělo být především vyvolání napětí mezi Varšavou a Kyjevem a oslabení polské podpory Ukrajiny.
Varovný signál přišel od partnerských zpravodajských služeb. Znepokojení polských bezpečnostních složek navíc vyvolal pohyb ruských důstojníků, kteří na druhé straně hranice koordinují sabotážní operace. Ty podle deníku spadají především pod ruskou vojenskou rozvědku GRU. Podobná varování údajně obdržely také Litva, Lotyšsko a Estonsko.
Podezřelý pohyb a varování tajných služeb
„Krátce po půlnoci jsem dostal informaci, že byl na polsko-ruské hranici zaznamenán podezřelý pohyb,“ oznámil na začátku listopadu polský premiér Donald Tusk.
Pohraničníci si podle něj všimli několika osob s baterkami, které se pohybovaly v blízkosti hranice s Kaliningradskou oblastí. Polské bezpečnostní složky na místo rychle vyslaly posily a dle premiérových slov zabránily pokusu o provokaci.
„Už delší dobu jsme od našich bezpečnostních složek i služeb spojeneckých zemí dostávali informace, že v první polovině listopadu může dojít k sabotážím a pokusům o provokace. Nelze vyloučit ani proniknutí ozbrojených osob na polské území,“ prohlásil tehdy Tusk.
Polsko v reakci na hrozbu koncem října posílilo ochranu severovýchodní části země. K hranici s Kaliningradskou oblastí zamířili policisté z jiných regionů, posílena byla také pohraniční stráž a v oblasti operovali příslušníci kontrarozvědky ABW. Armáda tam zároveň uspořádala cvičení za účasti speciálních jednotek.
Mimořádná opatření Moskvu odradila
Právě tato kombinace zvýšené bezpečnosti a viditelné vojenské přítomnosti měla podle zdrojů deníku odradit Moskvu od uskutečnění plánu.
Polský ministr pověřený koordinací tajných služeb Tomasz Siemoniak potvrdil, že úřady v posledních týdnech podnikly u severní hranice mimořádná opatření.
„Pokud jsme podnikli určité kroky, bylo to proto, že jsme vyhodnotili hrozbu jako reálnou,“ řekl Rzeczpospolitě. Podrobnosti o konkrétním plánu ale nepotvrdil.
Tajné služby varují i další země na východním křídle NATO
Varování před podobnými ruskými provokacemi se přitom netýkají pouze Polska. Už v červnu lotyšská zpravodajská služba upozornila, že zaznamenává známky příprav ruských vojenských provokací proti pobaltským státům nebo Polsku. Podle jejího hodnocení by nemuselo jít o rozsáhlý vojenský útok, ale spíše o hybridní operace, například sabotáž infrastruktury, incidenty s drony či jiné akce, jejichž cílem by bylo zastrašit spojence Ukrajiny a otestovat jednotu NATO.
Podobné informace následně potvrdil litevský prezident Gitanas Nausėda, podle něhož zpravodajské služby zachytily signály o možných útocích na energetickou a dopravní infrastrukturu v Litvě, Lotyšsku, Estonsku či Polsku.
V srpnu pak podle agentury Reuters litevský ministr obrany Robertas Kaunas varoval před možností, že by Rusko k provokacím v Pobaltí mohlo využít ukořistěné ukrajinské drony.
Oslovení odborníci a vládní představitelé pobaltských zemí ale na druhou stranu veřejnost uklidňují a říkají, že přímý útok nehrozí. Například podle lotyšského exministra obrany Imantse Liegise by se „provokací a ruského státem podporovaného terorismu“ mělo obávat celé NATO.
„Ačkoli říkáme, že jsme geograficky první linií NATO a Evropské unie, když se podíváte na to, co se stalo na letišti v Lipsku, jsou v mnoha ohledech v první linii také. Německo je v první linii. Česká republika by mohla být v první linii. Zpravodajské služby naznačovaly, že se něco může chystat i v Itálii nebo Španělsku. Takže Barcelona nebo Boloňa mohou být také v první linii,“ řekl v říjnovém rozhovoru pro Aktuálně.cz.
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