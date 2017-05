Podezřelý muž se pokusil vstoupit do budovy švédské vlády. Policie ho okamžitě zpacifikovala

před 1 hodinou

Ostraha úřadu švédské vlády ve Stockholmu v pondělí zadržela podezřelého muže, jenž chtěl nepovoleně vstoupit do budovy a panovala obava, že se pokusí napadnout některého činitele, informoval list Expressen. "Incident mohu potvrdit, policie byla okamžitě na místě," sdělil deníku mluvčí vlády Bodil Sunden. Podle svědků se muž kolem desáté hodiny dopoledne pokusil do vládní budovy proniknout, stráž proto byla nucena zasáhnout. Vytáhla zbraně a muže složila na zem. Posléze ho předala policii, která podezřelého odvezla k výslechu. Švédsko je v pohotovosti po dubnovém teroristickém útoku. Uzbek Rakhmat Akilov najel nákladním autem na pěší zóně do lidí. Útok si vyžádal pět mrtvých.

