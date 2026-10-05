Osobní strážce šéfa Hamásu dostal v Británii občanství. Po Evropě chystal útoky na Židy

V Británii se stále častěji objevují protesty proti migrantům, ani ne před měsícem proti nim stovky pravicových aktivistů vyšly do ulic v přístavních městech. V napjaté situaci vyšel na povrch těžko pochopitelný případ bezpečnostního selhání – azyl a občanství byly uděleny muži, který měl blízko k šéfovi palestinského teroristického hnutí Hamás a chystal rozsáhlé útoky proti Židům a Izraeli.
V listopadu loňského roku policie v Londýně zatkla Mohammeda A., který dříve působil jako bodyguard Ismáíla Haníji, zavražděného lídra Hamásu. V současnosti muž připravoval útoky na židovská komunitní centra, proizraelské demonstrace a izraelské diplomaty.
V německých soudních spisech se o bývalém osobním strážci píše jako o Mohammedovi A. Před více než deseti lety opustil pozici u Haníji a zamířil do Velké Británie. Zde získal status uprchlíka, přestože byl jeho vztah ke špičce Hamásu, která byla mimo jiné v Egyptě zadržena za pašování zbraní a zlata do Gazy, veřejně známý, popsala GB News.
Britskou tajnou službu nezaujalo ani to, že muž nadále po Evropě navazoval kontakty s dalšími členy Hamásu a opakovaně si měnil jméno. Mohammed A. časem nabyl britského občanství a pracoval jako konzultant v počítačové firmě na předměstí jednoho z velkých anglických měst, uvedl deník The Times.
The Times připomněly, že Velká Británie tehdy považovala za teroristickou organizaci jen Kásamovy brigády, tedy ozbrojené křídlo Hamásu. Ovšem politické křídlo palestinského hnutí, které vedl Haníja, nebylo ve Velké Británii zakázáno až do roku 2021. Mohammed A. tak do té doby mohl unikat pozornosti úřadů.
Ani po zákazu Hamásu v Británii se však Mohammed A. zřejmě do hledáčku bezpečnostních služeb nedostal. Muž začal organizovat útok na židovské a izraelské cíle po Evropě. Ten se měl odehrát 7. října 2025, přesně dva roky po masakru, při němž teroristé z Hamásu zabili v Izraeli více než 1200 lidí.
Útoky se podařilo překazit
Jenže německé bezpečnostní složky týden před uskutečněním plánu tři členy Hamásu zadržely. Izraelská zpravodajská služba Mosad v listopadu označila bývalého bodyguarda za majitele zbraní, které byly zabaveny ve Vídni v rámci mezinárodního vyšetřování chystaného útoku. Britové jej poté na základě německého zatykače dopadli v centru Londýna.
Německé úřady ve spolupráci s kolegy z Rakouska, Dánska a Velké Británie dohromady zadržely sedm podezřelých a zajistily skrýš se zbraněmi, včetně útočné pušky AK-47. V současné době se projednává vydání bývalého strážce do Německa. Obviněn má být z přepravy zbraní a munice do skladu v rakouském hlavním městě.
Také měl natočit video, na kterém před vlajkou Hamásu v masce a ozbrojený popisoval plánovaný útok jako odvetu Kásamových brigád.
Případ navíc ukazuje možný hlubší bezpečnostní problém pro Evropu. Podle deníku Die Welt je Mohammed A. synem významného představitele Hamásu, Basema Naíma. S ním se dokonce podle Mosadu měl v srpnu roku 2025 sejít, což naznačuje „možnou účast vedení Hamásu na schvalování a řízení teroristických aktivit v Evropě“.
Na plánování se mohli podílet podle prohlášení Mosadu rovněž členové Hamásu v Turecku. Izraelští agenti doplnili, že evropská spolupráce v boji proti této hrozbě „odráží rostoucí mezinárodní povědomí o zvyšujícím se nebezpečí a odhodlání zmařit jakoukoli činnost Hamásu na svém území“, přiblížil portál The Times of Israel.
Haníja byl od roku 2017 až do své smrti v červenci 2024 šéfem palestinského teroristického hnutí Hamás. Zemřel v Teheránu, kde se účastnil inaugurace nově zvoleného íránského prezidenta Masúda Pezeškjána. Zabit byl zřejmě pomocí dálkově odpáleného výbušného zařízení.
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