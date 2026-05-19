Osoba s rizikem nákazy ebolou je podle amerického institutu CDC na cestě do Česka

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. V úterý to podle agentury Reuters oznámil zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů.
Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.
Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, v úterý podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.
Německé ministerstvo zdravotnictví dnes odpoledne informovalo, že berlínská klinika Charité převezme péči o nakaženého Američana, který bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.
Spojené státy možná budou muset znovu zaútočit na Írán. V úterý to podle agentury Reuters prohlásil americký prezident Donald Trump s tím, že jistý si ale není. Poznamenal také, že Teherán prosí o uzavření dohody s Washingtonem. USA společně s Izraelem na konci února zaútočily na Írán s deklarovaným cílem zabránit islámské republice získat jaderné zbraně.
Spojené státy budou nadále udržovat svou vojenskou přítomnost v Polsku. Potvrdil to v úterý polský ministr obrany Wladyslaw Kosiniak-Kamysz po telefonním hovoru se svým americkým protějškem Petem Hegsethem, uvedla agentura PAP. Polský ministr tak chtěl vyvrátit spekulace o snižování počtu amerických vojáků v zemi.
Nejméně dvě oběti si vyžádal noční nálet ruských dronů na Charkov a okolí druhého největšího ukrajinského města, uvedla ukrajinská prokuratura. Dříve záchranáři informovali o jednom mrtvém a šesti zraněných. Jednoho mrtvého a dva raněné hlásí ruské úřady po ukrajinském útoku na západě Ruska.
Ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (za ANO) považuje propojení protidrogové politiky a politiky duševního zdraví a jejich zařazení na ministerstvo zdravotnictví za logický krok, uvedl v úterý na sociální síti X. Podobně to funguje i jinde v Evropě, napsal.