19. 5. Ivo
Zahraničí

Osoba s rizikem nákazy ebolou je podle amerického institutu CDC na cestě do Česka

ČTK

Jedna z osob s vysokým rizikem nákazy ebolou je na cestě do Česka. V úterý to podle agentury Reuters oznámil zástupce amerického Střediska pro kontrolu a prevenci nemocí (CDC). ČTK se snaží získat vyjádření českých úřadů.

Španělský zdravotník kontroluje pacienta nakaženého ebolou, katolického kněze Manuela Garcia Viejo. Archivní foto.Foto: X80001
Německo na žádost Spojených států přijme do péče Američana, který se v Kongu nakazil ebolou. Tento pacient je podle CDC již na cestě do Německa. Dřívější zprávy médií rovněž uváděly, že Německo se postará i o šest dalších lidí, s nimiž nakažený Američan přišel do styku.

Satish Pillai, který má v CDC na starosti kroky proti šíření eboly, v úterý podle Reuters novinářům sdělil, že zmíněných šest rizikových kontaktů se připravuje na cestu do Evropy. CDC následně informovala o převozu jedné takové osoby do Česka.

Německé ministerstvo zdravotnictví dnes odpoledne informovalo, že berlínská klinika Charité převezme péči o nakaženého Američana, který bude umístěn na speciálním izolačním oddělení. To je vybaveno samostatnou vzduchotechnikou i vlastní čističkou odpadních vod. Toto vysoce specializované oddělení pro mimořádně nakažlivé choroby uvádí, že je schopné zvládat i situace s nejasnou biologickou, chemickou či radiologickou kontaminací.

