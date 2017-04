OSN: Vyčistit území Iráku a Sýrie od výbušnin zabere 50 let, ročně to vyjde na 180 milionů dolarů

před 56 minutami

Odminování území Iráku a Sýrie potrvá 40 až 50 let, uvedla Organizace spojených národů. Podle centra pro odstraňování min OSN (UNMAS) bude nutné do vyčištění území získaného zpět od teroristické organizace Islámský stát (IS) v Iráku investovat ročně až 180 milionů dolarů (4,6 miliardy Kč). "Budou to desítky let práce v těchto zemích. Bude to jako po druhé světové válce v Evropě, kde stále ještě sem tam nacházíme nevybuchlou munici," prohlásila v úterý šéfka UNMAS Agnes Marcaillouová. 50 milionů dolarů bude každoročně třeba vynaložit jen v Mosulu, aby se toto druhé největší irácké město zbavilo nebezpečných výbušnin. Část Mosulu je stále v rukou Islámského státu.

