OSN: Tálibán a Islámský stát spáchaly v severním Afghánistánu válečný zločin

Radikální hnutí Tálibán a členové Islámského státu (IS) začátkem srpna povraždili v severním Afghánistánu desítky lidí způsobem, který lze podle OSN považovat za válečný zločin. Oddíly Tálibánu a IS mezi 3. a 5. srpnem útočily na město Mirza Olang. Nyní byl objeven hromadný hrob s 36 těly civilistů a provládních bojovníků. Mluvčí Tálibánu označil informaci OSN za "nepodložené obviňování" s tím, že členové hnutí zabili 28 provládních bojovníků, ale ani jednoho civilistu. Podle OSN zahynulo 27 civilistů včetně jedné ženy a čtyř mladých chlapců. "Tyto vraždy, potvrzené několika věrohodnými zdroji, jsou porušením mezinárodního humanitárního práva a mohou to být válečné zločiny," uvádí zpráva.