"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

Hlasování o 51letém Waltzovi, které se odehrálo napříč politickým spektrem, předcházela nedávná procedurální překážka. Kvůli ní byla jeho nominace vrácena zahraničnímu výboru Senátu, kde se o ní ve středu muselo hlasovat znovu.
"Měli bychom mít na světě jedno místo, kde si všichni mohou promluvit, kde se mohou sejít Čína, Rusko, Evropa a rozvojový svět a řešit konflikty. Po 80 letech se však OSN odklonila od svého hlavního poslání, kterým je nastolování míru," řekl Waltz před senátory.
Senát podle osoby seznámené s jednáním nehlasoval o samostatné záležitosti formálního jmenování Waltze zástupcem na Valném shromáždění OSN, a to kvůli námitkám demokratů. Není jasné, jak nebo zda se Waltz bude moci zúčastnit výročního zasedání v New Yorku příští týden. Bílý dům na žádost o vysvětlení prozatím nereagoval.
Spojené státy v OSN v současnosti zastupuje prozatímní velvyslankyně Dorothy Sheaová.
Mike Waltz, od letošního ledna Trumpův poradce pro národní bezpečnost, tuto funkci opustil k 1. květnu po březnovém skandálu, který se týkal komunikace vrcholných amerických činitelů prostřednictvím aplikace Signal o chystané bojové operaci v Jemenu. Do chatu byl tehdy omylem přizván novinář, který posléze o věci informoval.