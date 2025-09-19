Zahraničí

"OSN se odklonilo od nastolování míru." Zvolení nového velvyslance USA bylo trnité

Americký Senát v pátek potvrdil Mikea Waltze jako příštího velvyslance Spojených států při OSN. Po osmi měsících průtahů a stažení předchozího kandidáta tak bylo obsazeno poslední volné místo v kabinetu amerického prezidenta Donalda Trumpa, napsala agentura AP.
Mike Waltz, bývalý kongresman a bezpečnostní poradce Donalda Trumpa, se proslavil kauzou Signalgate, když omylem přidal novináře do chatu o vojenských operacích.
Mike Waltz, bývalý kongresman a bezpečnostní poradce Donalda Trumpa, se proslavil kauzou Signalgate, když omylem přidal novináře do chatu o vojenských operacích. | Foto: Reuters

Hlasování o 51letém Waltzovi, které se odehrálo napříč politickým spektrem, předcházela nedávná procedurální překážka. Kvůli ní byla jeho nominace vrácena zahraničnímu výboru Senátu, kde se o ní ve středu muselo hlasovat znovu.

"Měli bychom mít na světě jedno místo, kde si všichni mohou promluvit, kde se mohou sejít Čína, Rusko, Evropa a rozvojový svět a řešit konflikty. Po 80 letech se však OSN odklonila od svého hlavního poslání, kterým je nastolování míru," řekl Waltz před senátory.

Senát podle osoby seznámené s jednáním nehlasoval o samostatné záležitosti formálního jmenování Waltze zástupcem na Valném shromáždění OSN, a to kvůli námitkám demokratů. Není jasné, jak nebo zda se Waltz bude moci zúčastnit výročního zasedání v New Yorku příští týden. Bílý dům na žádost o vysvětlení prozatím nereagoval.

Spojené státy v OSN v současnosti zastupuje prozatímní velvyslankyně Dorothy Sheaová.

Mike Waltz, od letošního ledna Trumpův poradce pro národní bezpečnost, tuto funkci opustil k 1. květnu po březnovém skandálu, který se týkal komunikace vrcholných amerických činitelů prostřednictvím aplikace Signal o chystané bojové operaci v Jemenu. Do chatu byl tehdy omylem přizván novinář, který posléze o věci informoval.

 
