"Ustřelil mi ruku!" Tvrdošíjný stařík na lupiče pálil z brokovnice, video je hitem

S nečekaně tvrdošíjným protivníkem se setkali lupiči při přepadení obchodu v Kalifornii. Osmdesátiletý majitel se odmítl vzdát bez boje a na ozbrojeného útočníka vystřelil z brokovnice. Otřesený a zraněný agresor z místa činu utekl ke svým kumpánům zpět do auta a musel na ošetření do nemocnice. Právě tam ho zároveň později dopadli policisté. Incident natočily bezpečnostní kamery.

Osmdesátiletý muž, který vlastní obchod v Kalifornii, stál zrovna za pokladnou, když do prodejny vešel ozbrojený muž. Ten křičel: "Ruce vzhůru!" Prodejce se ale nenechal zastrašit a na lupiče vytáhl brokovnici.

Vlastník obchodu si všimnul ozbrojeného muže chvíli předtím, než vešel do prodejny. "Viděl jsem, jak na mě míří zbraní. Udělal jsem, co jsem musel. Musel jsem chránit své zaměstnance, zákazníky i sebe," uvedl pro CNN osmdesátiletý muž.

Poté, co vystřelil z brokovnice, pachatel utekl. Na videu je vidět, jak lupič křičí, že byl postřelen do ruky. I díky tomu podezřelého policie vypátrala v nemocnici, kam si přišel nechat ránu ošetřit. Policie muže vezme do vazby, až ho propustí z nemocnice. Tři další spolupachatelé z auta byli zatčeni a obviněni z loupeže, nikdo z nich se k činu zatím nepřiznal.

Podle pracovnice obchodu Marnie Tapieové, která zveřejnila video incidentu, hned po střelbě prodělal osmdesátiletý vlastník prodejny infarkt a byl převezen do nemocnice. "Daří se mu mnohem lépe. Řeknu vám, že s tímhle mužem si není radno zahrávat. Jsem hrdá na to, že ho mohu nazývat svým šéfem, je to dobrý člověk," uvedla prodavačka.

Video vzbudilo velký ohlas na sociální síti Facebook, kde ho sdílely tisíce uživatelů. Následně si záběrů všimla lokální média a web CNN.