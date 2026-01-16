Osm parlamentních voleb za pět let. Bulharsko se zmítá v chaosu, nedaří se sestavit vládu

Bulharsko čekají předčasné parlamentní volby, už osmé za posledních pět let. V pátek to podle agentury AFP oznámil prezident Rumen Radev poté, co ztroskotal jeho třetí pokus o sestavení vlády. Radev by nyní měl jmenovat prozatímní úřednický kabinet a vyhlásit termín nového hlasování, které se očekává na přelomu března a dubna.
„Jdeme k volbám,“ řekl Radev, když se liberální Hnutí za práva a svobody (DPS), které hájí zájmy bulharských Turků, odmítlo pokusit o sestavení vládní koalice. Hnutí nevyužití mandátu zdůvodnilo tím, že jeho cílem jsou nové transparentní a demokratické volby.
Původní koaliční vláda premiéra Rosena Željazkova ze středopravicového uskupení GERB-SDS podala demisi před koncem loňského roku po týdnech protestů proti korupci a návrhu nového rozpočtu, který počítal se zvýšením sociálních odvodů a některých daní.
Prezident Radev v pondělí v souladu s ústavou formálně pověřil Željazkova sestavením nové vlády. Ten to ale okamžitě odmítl s tím, že v parlamentu nemá dostatečnou podporu pro to, aby se jeho kabinet opíral o stabilní většinu.
Jako druhou stranu pověřil prezident sestavením vlády druhé nejsilnější politické uskupení v parlamentu, reformistickou proevropskou koalici PP-DB. Ta však nabídku ve středu rovněž odmítla. Následně požádal Radev zmíněné hnutí DPS, které se zachovalo stejně jako předchozí dvě politická uskupení. Radev nyní musí formálně rozpustit parlament a vypsat nové volby.
Ty poslední se v Bulharsku konaly v říjnu 2024 a vyhrála je strana GERB-SDS. Vládní koalice vedená touto stranou se moci ujala až v lednu 2025. Ve stávajících průzkumech si vedení udržuje GERB-SDS, agentura AFP nicméně poukázala na to, že zhruba pětina voličů není rozhodnutá, koho volit.
Navzdory politické nestabilitě se Bulharsko od počátku roku připojilo k eurozóně, podotýká Reuters. Politickou rovnováhu tato země ovšem potřebuje, aby dokázala zrychlit příjem peněz z unijních fondů na modernizaci zastaralé infrastruktury, podpořila zahraniční investice a mohla se účinně pustit do boje s korupcí.
ŽIVĚJsme na cestě k demokracii, míní Machadová. Chtěla by být venezuelskou prezidentkou
„Jsme už v prvních etapách skutečného přechodu k demokracii,“ řekla na tiskové konferenci po čtvrtečním setkání s americkým prezidentem Donaldem Trumpem vůdkyně venezuelské opozice María Corina Machadová. Připustila, že by se v budoucnosti mohla stát venezuelskou prezidentkou.
Francouzská policie opět vyšetřuje Pelicota, mohl kromě manželky znásilnit i další
Francouzské policejní oddělení pro nevyjasněné případy zahájilo vyšetřování Dominiqua Pelicota, který byl odsouzen k 20 letům vězení za organizování hromadného znásilňování tehdejší manželky Gisèle Pelicotové. Cílem nového vyšetřování je zjistit, zda se Pelicot v minulosti nedopustil dalších závažných zločinů a zda neexistují další oběti. Agentuře AFP to v pátek sdělila francouzská prokuratura.
ŽIVĚUkrajina již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu, oznámil ukrajinský ministr Šmyhal
Ukrajina kvůli ruským útokům již nemá ani jednu plně funkční elektrárnu. V pátek to sdělil ukrajinský ministr energetiky Denys Šmyhal, uvedla zpravodajská televize ntv. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj podle portálu listu Ukrajinska pravda prohlásil, že Ukrajina nedokáže pokrýt více než třetinu energetických potřeb. Země chce kvůli energetické krizi dovážet více elektřiny.
„Všichni trpí.“ Ukrajincům doslova dochází energie, situace je kritická
Teploty na Ukrajině padají hluboko pod nulu. Čím dál více obyvatel je pak kvůli ruským útokům v těžkých mrazech bez dodávek tepla i elektřiny. A to i desítky hodin. Ukrajinský prezident se rozhodl vyhlásit stav nouze v energetickém sektoru. Deník Aktuálně.cz mluvil s Ukrajinkou Aljonou Budagovskou z organizace Člověk v tísni, která situaci zažívá na vlastní kůži.
Kupka je hodně jako Fiala, Ivan si musí ještě počkat. Vlivný expolitik hodnotí kongres ODS
ODS nebyla připravená na vládnutí, je rozbředlá a vládne v ní ohlušující ticho. Vítá kandidaturu Radima Ivana, která rozvíří stojaté vody v ODS. Martina Kupku považuje za dobrého ministra, ale příliš navázaného na éru Petra Fialy. Bývalý místopředseda ODS a ministr vnitra Ivan Langer vstoupil do předvolebního dění v ODS zveřejněním tzv. Olomouckých artikulů, které formulují konzervativní vizi ODS.