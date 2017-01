Osm nejbohatších lidí světa má víc majetku než 3,6 miliardy chudších obyvatel planety

před 1 hodinou

Osm nejbohatších jednotlivců na světě vlastní dohromady tolik jmění, co chudší polovina všech obyvatel planety. Tedy 3,6 miliardy lidí. Uvádí to zpráva britské nevládní organizace Oxfam, která vyšla krátce před zahájením každoročního Světového ekonomického fóra. To se sejde v Davosu už v úterý. Rozdíl mezi bohatými a chudými je podle zprávy "mnohem větší, než se čekalo". Informace si vysloužila i kritické reakce. "Každý rok jsme uváděni v omyl statistikami o bohatství od Oxfamu. Data jsou v pořádku, pochází z Credit Suisse. Ale interpretace není,“ uvedl Ben Southwood z Adam Smith Institute, kterého citoval server BBC. Podle něj je důležité, že se jmění chudé části světa zvětšuje.

autor: Zahraničí