Osm amerických námořníků se na letadlové lodi Abraham Lincoln pokusilo o sebevraždu

Osm příslušníků amerického námořnictva zařazených do úderné skupiny letadlové lodi USS Abraham Lincoln se od začátku dlouhého nasazení v rámci konfliktu s Íránem pokusilo o sebevraždu. S odkazem na úterní dopis šéfa námořnictva Hunga Caa americké demokratické senátorce Kirsten Gillibrandové to ve čtvrtek napsal zpravodajský web stanice CNN.
Loď USS Abraham Lincoln byla na moři 286 dní, než 1. září při návratu do USA zakotvila v Thajsku. Původně se měli námořníci vrátit domů v květnu, ale jejich nasazení bylo prodlouženo kvůli pokračujícímu konfliktu.
Úřadující šéf námořnictva Cao uvedl počet pokusů o sebevraždu s tím, že zahrnuje členy posádek několika plavidel plujících společně s letadlovou lodí. Jednalo se o písemnou odpověď na otázky senátorky Gillibrandové týkající se duševního zdraví posádky lodi USS Abraham Lincoln. Cao uvedl, že v době nasazení nedošlo k žádné dokonané sebevraždě člena posádky.
Počet pokusů o sebevraždu v poměru k počtu členů posádky USS Abraham Lincoln se zhruba shodoval s mírou zaznamenanou v celém aktivním sboru námořnictva v roce 2024, kdy Pentagon naposledy zveřejnil údaje o sebevraždách, píše CNN. V roce 2024 námořnictvo zaznamenalo 356 pokusů o sebevraždu mezi 337 tisíc aktivními členy.
V úderné skupině kolem letadlové lodi Lincoln bylo nasazeno 6000 až 7000 námořníků amerického námořnictva na zhruba šesti plavidlech, letadlová loď přitom byla zapojena do intenzivních bojových operací proti Íránu. Americké námořnictvo na žádost CNN o komentář před vydáním textu o dopisu nereagovalo.
Senátorka Gillibrandová osm pokusů o sebevraždu ve středu označila za velmi vysoké číslo s tím, že při jiných podobných nasazeních docházelo k jedné až dvěma pokusům o sebevraždu za rok. Dodala, že americký prezident Donald Trump a ministr obrany Pete Hegseth zprávy o pokusech o sebevraždu označovali za dezinformace, ale ukázalo se, že se podmínky na palubě a stav námořníků skutečně zhoršovaly.
V srpnu dva vojenské deníky informovaly o zhoršujícím se psychickém stavu námořníků, včetně několika pokusů o skok přes palubu. Demokraté pak požadovali vyšetření podmínek na palubě.
Cao sdělil, že námořníci v březnu zmařili pokus jednoho svého kolegy skočit přes palubu. V srpnu jiný člen posádky skutečně do moře skočil. Tato osoba byla zachráněna a obdržela lékařskou péči, než byla „převezena z lodi k další léčbě“, napsal Cao.
Stanice MS Now rovněž v srpnu informovala o plísni ve sprchách na lodi a o ubývajících zásobách potravin a mýdla, jakož i dalších základních potřeb. Cao v dopise uvedl, že v jídelně se namísto výběru ze dvou hlavních jídel po určitou dobu podávalo jen jedno, ale že námořníci dostávali čtyři nutričně vyvážená jídla denně.
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