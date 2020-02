Svoboda a suverenita v dešti a bahnu. Jak šťastní brexitéři slavili v Londýně

Velká Británie od soboty už není členem Evropské unie. V pátek večer, v den brexitu, se Londýn loučil po anglicku. Hustě pršelo a trávník na náměstí Parliament Square, kde se sešli kvůli oslavám nadšení zastánci britského odchodu z Evropské unie, se změnil v jedno velké bahno.

Londýn (od našeho zpravodaje) - Občas někdo uklouzne a má hnědé kalhoty od kotníku až po bok, ale nálada je skvělá.

Úsměvy, skandování, hvízdání, zvonění zvonci. Pro ty, kdo si přáli odchod z EU, je tento večer splněním snu. Britskými vlajkami tu mávají malé dívky na ramenou otců stejně jako lidé kolem osmdesátky. Jedna dvojice přišla ustrojená jako rytíři z časů krále Richarda Lví srdce. Kromě britských tu jsou k vidění také vlajky Anglie a Walesu, vlaje i jedna americká.

A mnoho nápisů. "Demokracie, svoboda, suverenita. Jsme venku. Vítězství. Zavřete zrádce." Na bednách visí připínací placky s nápisem Happy Brexit Day, na kterých je v pozadí hodinová věž Big Ben s konfetami.

Lidí nepřišlo moc, maximálně několik tisíc. Ale jsou to ti, kterým na brexitu opravdu záleží. "Znamená to pro mě moc, kamaráde. Strašně moc. Budeme si vládnout sami, rozhodovat o sobě sami a budeme konečně dávat peníze na to, co potřebujeme. Na zdravotnický systém, na důchody. Je potřeba, aby Británie a britská vláda se staraly především o britské občany," říká cyklista oděný v britském dresu a mávající za jízdy obrovskou vlajkou.

Jiný mladík mává vlaječkou už na eskalátorech pří výjezdu ze stanice metra Westminster. "Důležitá je suverenita, rozhodovat si o sobě sami. Bez Bruselu. Stát, který nemá suverénní vládu, není žádný stát. Potřebujeme si sami rozhodovat o imigraci. O tom, kdo sem přijde," usmívá se.

Další skupina mladíků hlasitě skanduje "brexit, brexit" vedle policistů, kteří dohlížejí na dopravu. Ti se ani neotočí. "Malým zemím, jako je vaše Česká republika, Evropská unie možná něco dává, ale nám ne. Byl čas vystoupit," tvrdí jeden z oslavujících.

Starší pár sleduje dění na trávníku z chodníku. "Vy jste z České republiky? My se tam příští týden chystáme. Máme strašně rádi Prahu a těšíme se tam. Víte, my máme rádi Evropu a Evropany. Moc. Ale Evropská unie nás dusila, je to byrokracie, potřebovali jsme odejít. Ale Evropu máme rádi," říká muž.

Několik lidí pak rozdává vlaječky před náměstím a při výstupech z metra. "Je to velký den, zase jsme suverénní zemí. Je to den, který se zapíše do historie," říká nadšeně jeden z nich.

V jedenáct hodin místního času - o půlnoci středoevropského - nastává to, kvůli čemu sem všichni přišli. Poslední sekundy v Evropské unii. Když začne odpočítávání, připomíná to Silvestra. "Tři dva, jedna, ááááááááá. Jsme venku! Jsme venku!" Britové - ti, co chtěli brexit, i ti, co ho nechtěli - přestali být občany Evropské unie. Jsou zase jen Brity.