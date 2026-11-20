Dvaasedmdesátiletou kariéru mediální hvězdy a především pověst usměvavé babičky celého Dánska teď zastínila válečná minulost. Kirsten Schwalbeová, která je se svými 112 lety nejstarším člověkem v dějinách země, byla za německé okupace podle archivních dokumentů nejen členkou dánské nacistické strany, ale i její místní funkcionářkou.
Ještě před měsícem to byl příběh, jaký mají média ráda. Čtrnáctého října se Kirsten Schwalbeová ze Struer na západě Jutska zapsala do historie: ve věku 112 let a 218 dní překonala o jediný den rekord Karly Lindholm Jensenové z Herningu, která zemřela v roce 2020. Nikdo v Dánsku se nedožil vyššího věku.
Regionální televize TV Midtvest ji od roku 2022 sledovala v několika pořadech, spravovala jí instagramový účet a stará dáma vydala i knihu vzpomínek. „Jsem jen stará ženská,“ opakovala s oblibou.
Pak přišla rána. Deník Kristeligt Dagblad v říjnu odhalil, že se Schwalbeová v roce 1941 přihlásila do Dánské národně socialistické dělnické strany (DNSAP).
Víc než řadová členka
Nyní server Frihedsbrevet po prostudování dokumentů z dánského Státního archivu přišel s dalším zjištěním. Od srpna 1943 do července 1944 byla Schwalbeová v Holstebru úřadující vedoucí skupiny místní organizace a zároveň vedla tamní ženskou skupinu strany. Její manžel byl ve stejném městě od listopadu 1942 úřadujícím předsedou místní organizace.
„Byla víc než obyčejná řadová členka, i když samozřejmě nestála v čele strany,“ řekl Frihedsbrevetu historik Claus Bundgaard Christensen z Univerzity v Roskilde. Podle něj šlo o „něco jako pozici středního managementu“. „Byla to známá tvář místní nacistické strany. O tom není pochyb,“ dodal pro Rádio DR.
Dokumenty neprozrazují, co přesně dělala. Vedoucí skupin ale podle Christensena obvykle svolávali schůze, zvali řečníky a schůze zahajovali. A ženské skupiny se od roku 1941 věnovaly hlavně podpoře dánských dobrovolníků z jednotek SS na východní frontě. „Posílaly jim balíčky, vánoční dárky, dopisy,“ popsal historik.
Christensen zároveň zdůrazňuje, že Schwalbeová nic nezákonného neudělala. Členství v DNSAP nebylo trestné ani po válce, strana normálně kandidovala a v letech 1939 a 1943 měla poslance. Nic nenaznačuje, že by někoho udávala. „Ale určitou dobu svého života věřila nacionálně socialistické ideologii a přidala se k ní. O tom nelze pochybovat,“ uzavřel.
„Politika mě nikdy nezajímala“
Sama Schwalbeová minulý měsíc členství v DNSAP potvrdila, sympatie k nacismu ale odmítla. Do strany ji podle svých slov přivedl manžel. „Skoro jsem nevěděla, co to je, protože mě politika nikdy nezajímala,“ řekla TV Midtvest. Popřela také, že by „držela s Němci“.
K novým zjištěním se už nevyjádřila. Rodina vzkázala, že ji mediální pozornost „hluboce zasáhla“, a požádala novináře o klid kvůli jejímu zdraví. Televizní stanice Midtvest, která z ní udělala celebritu, se proto rozhodla její sledování přerušit.
Dohra dorazila i na knižní trh. Nakladatelství Gyldendal nejdřív oznámilo, že knihu o jejím dlouhém životě upraví jen tehdy, pokud se na tom bude podílet sama autorka. Nakonec ovšem její prodej úplně zastavilo.
Schwalbeová se narodila v březnu 1914, pár měsíců před začátkem první světové války. Na konci té druhé jí bylo 31 let a s manželem a dvěma malými dětmi žila na okraji města Holstebro v západním Jutsku. Má tři dcery ve věku 81 až 87 let, čtyři vnoučata a osm pravnoučat. Slíbila, že se dožije nejméně 113 let.
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