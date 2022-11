Oslabený Trump vyhlásí velký comeback. Po volbách ho ostřelují už i jeho republikáni

Donald Trump se hodlá pokusit o velký comeback, v úterý v noci by měl oznámit kandidaturu do prezidentských voleb 2024. Jeho pozice mezi republikány se ale otřásá. Přibývá otevřených hlasů, že Trump stranu táhne ke dnu, a měl by spíš odejít.

