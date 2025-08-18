Zahraničí

Prohra, tragédie i fraška. Prestižní média hodnotí summit a neberou si servítky

před 2 hodinami
V pátek se na americké základně Elmendorf na Aljašce setkali prezident USA Donald Trump a ruský vůdce Vladimir Putin. Schůzka, kterou Trump avizoval jako příležitost k dosažení příměří na Ukrajině, skončila bez dohody i konkrétních závazků. Putin trval na svých požadavcích, Trump hovořil o možné mírové dohodě, ale ustoupil od hrozeb sankcemi a přesunul odpovědnost na Kyjev a Evropu.

Summit vyvolal silné reakce zahraničních médií, která jej hodnotí převážně jako vítězství Kremlu a ukázku oslabené americké vyjednávací pozice. 

Financial Times píše o promarněné příležitosti a vítězství Kremlu, Washington Post označuje výsledek za porážku pro USA, zatímco šéfredaktorka The Kyiv Independent jej popisuje jako ponižující zážitek pro Ukrajince, kteří odmítají jakékoli územní ústupky.

The Economist upozorňuje na cynický, ale potenciálně užitečný Trumpův obrat směrem k obnovení dodávek zbraní. A Anne Applebaum z The Atlantic varuje, že Amerika se postupně zbavila všech pák vůči Rusku a summit odhalil jen slabost americké zahraniční politiky.

Výsledek páteční schůzky Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce je mnohými vykládán jako vítězství ruského vůdce; Anchorage, 15. srpna 2025.
Výsledek páteční schůzky Vladimira Putina s americkým prezidentem Donaldem Trumpem na Aljašce je mnohými vykládán jako vítězství ruského vůdce; Anchorage, 15. srpna 2025.

1:0 pro Kreml, píše Financial Times

Na aljašském summitu nezískal Donald Trump od ruského prezidenta Vladimira Putina žádný závazek k příměří na Ukrajině. Přestože šéf Bílého domu přivítal Putina okázale a předem mluvil o tlaku na Moskvu, z Anchorage odletěl bez ruských ústupků a s rétorikou, že odpovědnost za ukončení bojů leží hlavně na Volodymyru Zelenském a evropských spojencích.

Trump vzkázal Kyjevu, aby "uzavřel dohodu", a naznačil, že tvrdší ekonomické kroky vůči Rusku - včetně postihu dovozců jeho ropy - zatím odkládá.

Trump se pokusil výsledek prodat jako "úspěšný den" a ohlásil další setkání se Zelenským i možnou schůzku s Putinem. Analytici však summit hodnotí jako bod pro Kreml, píší Financial Times. Ruský lídr odcházel bez jakékoli ceny a s posíleným obrazem, že Washington není schopen vynutit si ani příměří, natož podmínky, které by zohlednily ukrajinské zájmy.

