Prohra, tragédie i fraška. Prestižní média hodnotí summit a neberou si servítky

Summit vyvolal silné reakce zahraničních médií, která jej hodnotí převážně jako vítězství Kremlu a ukázku oslabené americké vyjednávací pozice.
Financial Times píše o promarněné příležitosti a vítězství Kremlu, Washington Post označuje výsledek za porážku pro USA, zatímco šéfredaktorka The Kyiv Independent jej popisuje jako ponižující zážitek pro Ukrajince, kteří odmítají jakékoli územní ústupky.
The Economist upozorňuje na cynický, ale potenciálně užitečný Trumpův obrat směrem k obnovení dodávek zbraní. A Anne Applebaum z The Atlantic varuje, že Amerika se postupně zbavila všech pák vůči Rusku a summit odhalil jen slabost americké zahraniční politiky.