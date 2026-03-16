Oscara za nejlepší film má Jedna bitva za druhou, uspěli i Hříšníci

Cenu americké filmové akademie Oscar za nejlepší film dostal snímek Jedna bitva za druhou, který patřil spolu s Hříšníky k favoritům letošního 98. ročníku. Film dostal celkem šest Oscarů včetně cen za režii a scénář pro Paula Thomase Andersona.
Oscara za nejlepší mužský herecký výkon ve filmu Hříšníci, ve kterém ztvárnil postavy dvou černošských podnikavých bratrů v době rasové segregace ve Spojených státech, dostal Michael Jordan. Snímek dostal celkem čtyři ceny. Oscara za nejlepší ženský herecký výkon akademie udělila podle očekávání herečce Jessie Buckleyové. Úspěch slavila letos i Česká republika.
Hříšníci s rekordními 16 nominacemi a Jedna bitva za druhou s 13 nominacemi patřili mezi favority letošních Oscarů. Za vedlejší roli surového a prospěchářského důstojníka Stevena Lockjawa ve filmu Jedna bitva za druhou dostal svého třetího Oscara americký herec Sean Penn, který se však předávání cen v Los Angeles nezúčastnil.
Film dostal celkem šest zlatých sošek. „Napsal jsem tento film, abych se omluvil svým dětem za nepořádek, který jim necháváme na tomto světě,“ uvedl režisér Anderson, když dostal cenu za scénář.
Upíří horor Hříšníci dostali Oscary mimo jiné také za hudbu, která je velmi důležitým prvkem ve filmu, původní scénář či kameru. V této kategorii uspěla jako první žena Autumn Duraldová Arkapawová. Jordan při přebírání ceny připomněl šest černošských herců, kteří dostali Oscara za nejlepší mužský herecký výkon před ním. Jordan dodal, že ocenění ho řadí "mezi velikány, mezi předky, mezi mé lidi".
Buckleyová, která zahrála hlavní postavu ve filmu Hamnet, který se odehrává v době shakespearovské Anglie, patřila mezi favoritky. Je první Irkou, která dostala Oscara za nejlepší ženský herecký výkon, píše agentura AP.
Trier v projevu připomněl Palestinu
Oscara za nejlepší zahraniční film letos dostalo drama Citová hodnota norského režiséra Joachima Triera o rodinné krizi mezi stárnoucím režisérem a jeho dcerami. „Ne válce, ať je Palestina svobodná,“ uvedl při předávání sošky španělský herec Javier Bardem v jednom z několika mála projevů, které v Los Angeles zazněly k současnému světovému dění.
První cenu večera dostala za interpretaci vedlejší ženské postavy v thrilleru s nadpřirozenými prvky Hodina zmizení americká herečka Amy Madiganová. Na cennou sošku čekala 40 let od své první nominace v roce 1985, píší agentury. Oscara za nejlepší animovaný snímek dostal film K-pop: Lovkyně démonů. Hudební film s upířími prvky je snímkem s největším počtem zhlédnutí na platformě Netflix.
Svůj úspěch slaví letos na Oscarech i Česká republika díky ceně za nejlepší celovečerní dokument pro snímek Pan Nikdo proti Putinovi, který vznikl v české a dánské koprodukci. Snímek sleduje působení válečné propagandy na ruských školách v době, kdy Rusko vede agresi proti Ukrajině. Záběry pořídil Pavel Talankin, který je spolu s Davidem Borensteinem režisérem dokumentu.
Kuriózní situace nastala v kategorii krátkometrážního hraného filmu, ve kterém Oscara dostaly dva snímky - The Singers (Pěvci) a Dvě osoby vyměňující si sliny. Podle BBC se za skoro sto let Oscarů stalo méně než desetkrát, že v jedné kategorii uspěly dva filmy.
Ceremoniál začal krátce po půlnoci SEČ v Los Angeles znělkou a pozdravem moderátora Conana O'Briena, který vedl ceremoniál druhý rok po sobě. „Mám tu čest být posledním lidským moderátorem udělování cen akademie,“ zavtipkoval O'Brien s tím, že ho příští rok nahradí robot.
V obvyklé části večera, kdy se vzpomíná na filmové tvůrce, kteří zemřeli od předchozího oscarového večera, organizátoři vzpomněli například herečku Claudii Cardinalovou, herce Roberta Duvalla, českého scénografa Theodora Pištěka a herce Roberta Redforda. Samotné předávání cen trvalo zhruba čtyři hodiny.
