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Zahraničí

Orlen kvůli výpadku saúdských dodávek hledá alternativní zdroje ropy

ČTK
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Polská energetická skupina Orlen se urychleně snaží zajistit si nové dodávky ropy ze Severního moře i dalších oblastí, aby tak nahradila výpadek v dovozu suroviny ze Saúdské Arábie, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která se odvolává na zdroje z odvětví.

FILE PHOTO: Poland capped fuel prices
Ilustrační fotoFoto: REUTERS – Kuba Stezycki
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Orlen vlastní mimo jiné firmu Orlen Unipetrol, která je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku.

Skupina Orlen patří mezi významné evropské odběratele ropy ze Saúdské Arábie. Kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, která zahrnuje útoky jemenských povstalců Húsíů na Saúdskou Arábii, však polský podnik v posledních dnech musí hledat alternativní dodávky, píše Reuters.

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Firma podle zdrojů v pátek a v pondělí koupila prostřednictvím spotových tendrů několik dodávek ropy ze Severního moře. Projevila také zájem o ropu z odlehlejších oblastí, včetně Spojených států a Kazachstánu.

Orlen odmítl poskytnout informace o konkrétních transakcích. Uvedl nicméně, že aktivně upravuje svůj dodavatelský řetězec, aby zajistil nepřerušený provoz svých rafinerií.

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"Úpravy a optimalizace nákupů jsou standardní a trvalou součástí aktivit skupiny Orlen. Vycházejí z aktuálních produkčních potřeb a měnících se podmínek na trhu," sdělil mluvčí podniku. Dodal, že dodávky suroviny do rafinerií v současnosti pokračují bez přerušení.

Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Součástí skupiny Orlen Unipetrol je i společnost Paramo v Pardubicích, dále neratovická firma Spolana, otrokovická společnost Remaq a výzkumné centrum v Brně.

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