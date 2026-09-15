Orlen kvůli výpadku saúdských dodávek hledá alternativní zdroje ropy

Polská energetická skupina Orlen se urychleně snaží zajistit si nové dodávky ropy ze Severního moře i dalších oblastí, aby tak nahradila výpadek v dovozu suroviny ze Saúdské Arábie, který je důsledkem konfliktu na Blízkém východě. Informovala o tom v úterý agentura Reuters, která se odvolává na zdroje z odvětví.
Orlen vlastní mimo jiné firmu Orlen Unipetrol, která je největší rafinérskou a petrochemickou společností v Česku.
Skupina Orlen patří mezi významné evropské odběratele ropy ze Saúdské Arábie. Kvůli eskalaci konfliktu na Blízkém východě, která zahrnuje útoky jemenských povstalců Húsíů na Saúdskou Arábii, však polský podnik v posledních dnech musí hledat alternativní dodávky, píše Reuters.
Firma podle zdrojů v pátek a v pondělí koupila prostřednictvím spotových tendrů několik dodávek ropy ze Severního moře. Projevila také zájem o ropu z odlehlejších oblastí, včetně Spojených států a Kazachstánu.
Orlen odmítl poskytnout informace o konkrétních transakcích. Uvedl nicméně, že aktivně upravuje svůj dodavatelský řetězec, aby zajistil nepřerušený provoz svých rafinerií.
"Úpravy a optimalizace nákupů jsou standardní a trvalou součástí aktivit skupiny Orlen. Vycházejí z aktuálních produkčních potřeb a měnících se podmínek na trhu," sdělil mluvčí podniku. Dodal, že dodávky suroviny do rafinerií v současnosti pokračují bez přerušení.
Do skupiny Orlen Unipetrol spadají rafinerie a výrobní závody v Litvínově a Kralupech nad Vltavou. Součástí skupiny Orlen Unipetrol je i společnost Paramo v Pardubicích, dále neratovická firma Spolana, otrokovická společnost Remaq a výzkumné centrum v Brně.
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