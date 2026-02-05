Organizátoři davoského fóra chtějí prověřit vztahy svého šéfa s Epsteinem

Organizátoři Světového ekonomického fóra v Davosu zahájili interní vyšetřování vazeb mezi generálním ředitelem fóra, Norem Börgem Brendem, a americkým finančníkem a sexuálním delikventem Jeffreym Epsteinem.
Podle dostupných informací se Brende s Epsteinem setkal v letech 2018 a 2019 na třech pracovních večeřích.
Organizátoři akce, na níž se v luxusním švýcarském lyžařském středisku každoročně schází ekonomická, politická a diplomatická elita, chtějí objasnit styky Brendeho s Epsteinem. V dokumentech, které byly nedávno v Epsteinově kauze uvolněny, se objevila jména mnoha významných osobností světové politiky, diplomacie či byznysu.
Organizátoři davoského fóra v tiskové zprávě oznámili, že proto požádali svůj auditní výbor o zahájení nezávislého vyšetřování.
Epstein se pohyboval mezi mnoha vlivnými lidmi z politiky, byznysu i umění včetně současného amerického prezidenta Donalda Trumpa či bývalého šéfa Bílého domu Billa Clintona. Některé hostil ve svých nemovitostech, kde byly přítomny i mladé dívky.
V roce 2019 spáchal Epstein podle úřadů sebevraždu ve vězení, kde čekal na soudní proces kvůli obvinění ze zneužívání nezletilých dívek a obchodování s lidmi za účelem sexuálního vykořisťování. Už v roce 2008 byl v rámci kontroverzní tajné dohody s obžalobou odsouzen za sexuální zneužívání na 18 měsíců.
Minulý týden v pátek americké ministerstvo spravedlnosti zveřejnilo další rozsáhlý soubor dokumentů týkajících se Epsteina. Sada obsahuje více než tři miliony stran, 2000 videí a 180 tisíc fotografií, mezi kterými je velké množství komerční pornografie a fotografií získaných z Epsteinových zařízení.
Brende není jediný norský politik, který se s Epsteinem stýkal. Norský Nobelův institut ve středu oznámil, že očekává vysvětlení od bývalého předsedy Nobelova výboru a norského expremiéra Thorbjörna Jaglanda ohledně možných finančních výhod, které údajně obdržel od Epsteina.
