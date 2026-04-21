Orbánův zákon proti LGBT+ narazil. Evropský soudní dvůr ho označil za diskriminační

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBT+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl v úterý Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.
„Tato právní úprava představuje obzvláště závažný zásah do několika základních práv,“ stojí v prohlášení soudu. Maďarsko podle něj porušilo zákaz diskriminace na základě pohlaví nebo sexuální orientace, zasáhlo do práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na svobodu projevu.
Soud také upozorňuje, že poprvé shledal samostatné porušení druhého článku Smlouvy o Evropské unii. V tomto článku jsou vyjmenovány základní hodnoty, na kterých je unie založena.
Části maďarského zákona, které se zaměřují na obsah zobrazující či propagující témata spojená s LGBT+ osobami, podle soudu „představují koordinovanou řadu diskriminačních opatření“. Soud také upozorňuje na porušení práva na ochranu osobních údajů a na volné poskytování služeb.
Vláda končícího maďarského premiéra Viktora Orbána představila takzvaný zákon na ochranu dětí při přejímání legislativy EU o audiovizuálních službách a jejích ustanoveních o ochraně dětí před škodlivým obsahem.
Historický rozsudek
Evropská komise zákon bezprostředně po jeho přijetí kritizovala, následně s podporou 15 členských zemí a Evropského parlamentu postoupila případ soudu. Po úterním rozhodnutí může Evropské komise podniknout další kroky a požadovat uložení finančních sankcí, pokud Maďarsko rozsudek nenaplní, připomíná Politico.
Lidskoprávní organizace Amnesty International, Háttér a Maďarský helsinský výbor uvedly, že rozsudek Soudního dvora EU týkající se „homofobního a transfobního propagandistického zákona“ má historický význam.
„Potvrzuje, že pro politiku Orbánovy vlády založenou na vyloučení a stigmatizaci není v EU místo“, uvedly tyto organizace podle agentury MTI. Rozsudek podle nich znamená konec homofobní a transfobní cenzury i možnosti zakazovat pochody hrdosti, jak to loni udělala Orbánova vláda. Dodaly, že je na novém parlamentu, aby zákon zrušil, aby se Maďarsko vyhnulo finančním sankcím.
Zákon, o kterém soud v úterý rozhodl, je součástí rozsáhlejšího omezování práv LGBT+ osob v Maďarsku. Maďarský parlament v minulosti schválil dodatky k ústavě, které omezují práva sexuálních menšin. V zemi nejsou povoleny sňatky pro lidi stejného pohlaví a vláda prosadila ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. V loňském roce také zákonodárci zakázali průvody osob LGBT+.
Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, která s velkým náskokem vyhrála nedávné parlamentní volby, uvedl, že jeho strana práva LGBT+ komunity podporuje.
„Maďarsko chce být zemí, kde nikdo nebude stigmatizovaný kvůli tomu, že uvažuje rozdílně, že miluje někoho jiného nebo že věří v něco jiného než většina,“ uvedl po vyhraných volbách. S odkazem na právo na svobodu shromažďování vyjádřil také svou podporu LGBT+ průvodům.
Mohlo by Vás zajímat:
ŽIVĚ Ministři EU se mají setkat v Lucemburku, doufají ve schválení protiruských sankcí
Ministři zahraničí zemí Evropské unie budou v úterý v Lucemburku jednat o ruské agresi proti Ukrajině. Na úvod se s nimi prostřednictvím videokonference spojí jejich ukrajinský protějšek Andrij Sybiha, který jim poskytne informace o aktuální situaci v zemi a o nejnaléhavějších potřebách Ukrajiny. Za Česko se jednání zúčastní ministr Petr Macinka.
ŽIVĚ Vance se chystá do Pákistánu vyjednávat o konci války
Americký viceprezident J. D. Vance má v úterý odletět do pákistánské metropole Islámábádu, aby tam s íránskou delegací vedl jednání o možném ukončení války. V noci na úterek to s odvoláním na své zdroje napsal portál Axios. Válku, kterou Spojené státy a Izrael vedou proti Íránu, pozastavilo dvoutýdenní příměří, které vyprší v noci na čtvrtek SELČ.
Otrávenou kojeneckou výživu stahují z regálů. Online prodej ji ale drží dál
Kamenné obchody v Česku dočasně stáhly z prodeje kojeneckou výživu značky HiPP, sdělili v úterý jejich zástupci. Důvodem je to, že v několika skleničkách výživy této značky se v neděli našel jed na krysy. Případ se bezprostředně týká České republiky, Slovenska a Rakouska. Zájem o příkrmy a přesnídávky v tomto týdnu s porovnání s ostatními klesl o téměř čtvrtinu, řekl mluvčí Heureky Ondřej Šveda.
Další oběť války s Íránem. Tentokrát ovlivní váš sexuální život
Největší světový výrobce kondomů - malajsijská společnost Karex Bhd - plánuje zvýšit jejich cenu skoro o třetinu v důsledku dopadů války mezi USA a Íránem na petrochemický průmysl. Společnost Karex vyrábí ročně přes pět miliard kondomů a je dodavatelem předních značek, jako je Durex. Informuje o tom agentura Reuters.
„Priorita budou Benešovy dekrety.“ Magyar dal Ficovi ostrou podmínku, napětí roste
Napětí mezi Bratislavou a Budapeští nejspíš po zvolení Pétera Magyara poroste. Slovenský premiér Robert Fico a jeho budoucí protějšek Péter Magyar se v úterním telefonátu střetli v debatě o Benešových dekretech, majetku i právech maďarské menšiny. Budoucí maďarský premiér podmiňuje dialog zrušením zákona, Bratislava naopak varuje před zpochybněním poválečného uspořádání.