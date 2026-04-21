Orbánův zákon proti LGBT+ narazil. Evropský soudní dvůr ho označil za diskriminační

ČTK

Maďarsko takzvaným zákonem o ochraně dětí namířeným proti LGBT+ komunitě porušilo právo Evropské unie, rozhodl v úterý Soudní dvůr EU. Zákon z roku 2021, který zakazoval zobrazování homosexuality a transgender osob před nezletilými, porušuje několik evropských právních nařízení včetně Listiny základních práv EU, uvedl soud. Server Politico rozsudek označil za přelomový.

Lidé si na zakázaná Pride přinesli transparenty a trička s nalíčeným konzervativním premiérem Viktorem Orbánem. Červen 2025.Foto: Reuters
„Tato právní úprava představuje obzvláště závažný zásah do několika základních práv,“ stojí v prohlášení soudu. Maďarsko podle něj porušilo zákaz diskriminace na základě pohlaví nebo sexuální orientace, zasáhlo do práva na respektování soukromého a rodinného života a práva na svobodu projevu.

Soud také upozorňuje, že poprvé shledal samostatné porušení druhého článku Smlouvy o Evropské unii. V tomto článku jsou vyjmenovány základní hodnoty, na kterých je unie založena.

Části maďarského zákona, které se zaměřují na obsah zobrazující či propagující témata spojená s LGBT+ osobami, podle soudu „představují koordinovanou řadu diskriminačních opatření“. Soud také upozorňuje na porušení práva na ochranu osobních údajů a na volné poskytování služeb.

Vláda končícího maďarského premiéra Viktora Orbána představila takzvaný zákon na ochranu dětí při přejímání legislativy EU o audiovizuálních službách a jejích ustanoveních o ochraně dětí před škodlivým obsahem.

Historický rozsudek

Evropská komise zákon bezprostředně po jeho přijetí kritizovala, následně s podporou 15 členských zemí a Evropského parlamentu postoupila případ soudu. Po úterním rozhodnutí může Evropské komise podniknout další kroky a požadovat uložení finančních sankcí, pokud Maďarsko rozsudek nenaplní, připomíná Politico.

Lidskoprávní organizace Amnesty International, Háttér a Maďarský helsinský výbor uvedly, že rozsudek Soudního dvora EU týkající se „homofobního a transfobního propagandistického zákona“ má historický význam.

„Potvrzuje, že pro politiku Orbánovy vlády založenou na vyloučení a stigmatizaci není v EU místo“, uvedly tyto organizace podle agentury MTI. Rozsudek podle nich znamená konec homofobní a transfobní cenzury i možnosti zakazovat pochody hrdosti, jak to loni udělala Orbánova vláda. Dodaly, že je na novém parlamentu, aby zákon zrušil, aby se Maďarsko vyhnulo finančním sankcím.

Zákon, o kterém soud v úterý rozhodl, je součástí rozsáhlejšího omezování práv LGBT+ osob v Maďarsku. Maďarský parlament v minulosti schválil dodatky k ústavě, které omezují práva sexuálních menšin. V zemi nejsou povoleny sňatky pro lidi stejného pohlaví a vláda prosadila ústavní definici manželství jako svazku muže a ženy. V loňském roce také zákonodárci zakázali průvody osob LGBT+.

Péter Magyar, lídr opoziční strany Tisza, která s velkým náskokem vyhrála nedávné parlamentní volby, uvedl, že jeho strana práva LGBT+ komunity podporuje.

„Maďarsko chce být zemí, kde nikdo nebude stigmatizovaný kvůli tomu, že uvažuje rozdílně, že miluje někoho jiného nebo že věří v něco jiného než většina,“ uvedl po vyhraných volbách. S odkazem na právo na svobodu shromažďování vyjádřil také svou podporu LGBT+ průvodům.

Maďaři dovolili v historických volbách. Země nikdy nezažila větší volební účast.
Pakistan US Iran Vance

Z oslovených prodejců výživu HiPP nestáhl pouze on-line supermarket Rohlik.cz, který uvedl, že do jeho skladů nemá přístup veřejnost, tedy ani nehrozí riziko kontaminace tohoto zboží.

Výroba kondomů, ilustrační foto

Hungary's election winner Magyar talks to the media after talks between parties on preparations for the first session of the Parliament in Budapest

