Orbánův kat si nahrával manželku. Jak si poradí s „mega“ mocí? První kroky už oznámil

Po sečtení téměř všech hlasů pravděpodobný budoucí maďarský premiér Péter Magyar získá 138 křesel ze 199členného parlamentu, čímž si zajistí ústavní většinu. Strana Fidesz končícího šéfa vlády Viktora Orbána naopak získala pouze 55 křesel a po dlouhé době tak ztratí většinu. Kdo je muž, který našel recept, jak dlouholetého vůdce Maďarska porazit?
Od našeho zvláštního zpravodaje v Maďarsku – Noční Budapeští se ozývá troubení aut, túrování motorek, ohňostroje, hudba a nadšené skandování. Volební komise totiž v neděli večer spočítaly, že podle médií „nejdůležitější evropské volby roku“ prohrál politický matador a současný premiér Viktor Orbán a jeho strana Fidesz. Páté volební období za sebou tak středoevropskou zemi nakonec nepovede.
Jenom pro ilustraci: šestnáctiletí Maďaři za celý svůj život nepoznali jiného předsedu vlády než Viktora Orbána. Ti o něco málo starší pak někoho jiného zažili možná tak v batolecím věku. Mladí i staří se ovšem spojili a noc na pondělí se rozhodli využít k oslavám.
„Rusové, jděte domů,“ křičí nadšeně několik mladých mužů, zatímco mávají vlajkami své země. Mají k tomu spektakulární pozadí – noc, veletok Dunaje a za ním nasvícený maďarský parlament. „Orbáne, jdi do pr*ele,“ vykřikuje o kousek dál nějaká dívka. A nakonec ve vedlejší ulici přibíhá skupina jejích kolegyň a společně strhávají plakát, na kterém je ve volební kampani Fideszu negativně vykreslený ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj i vítěz současných voleb Péter Magyar.
„Umírněný konzervativec“
Když přicházel přednést svůj vítězný projev na břehu Dunaje, svíral v rukou maďarskou vlajku a do pozadí mu hrála píseň „My Way“ (Má cesta) od Franka Sinatry. Kdo je ale muž, který dal tolika Maďarům důvod k radosti a ve vyhroceném klání porazil Viktora Orbána?
Jako dítě měl nyní 45letý Péter Magyar nad postelí plakát s Orbánem. V té době byl pozdější propagátor „neliberální demokracie“ přední osobností demokratického hnutí v zemi, vždyť Orbánův Fidesz vznikl jako protirežimní hnutí univerzitních studentů, mladých intelektuálů a demokratů.
V té době ještě Orbán vystupoval jako liberál, který požadoval odchod sovětských vojsk ze země a vypsání svobodných voleb. „Pokud uvěříme ve vlastní sílu, můžeme ukončit komunistickou diktaturu. A pokud budeme dostatečně rozhodní, můžeme přimět vládnoucí stranu, aby se podřídila svobodným volbám,“ hřímal v legendárním projevu tehdy 26letý student.
Magyar vystudoval práva a jako právník i chvíli pracoval. Pak působil jako maďarský diplomat v Bruselu a zastával vysoké pozice ve státních subjektech, byl hodně blízko Fideszu. Do centra pozornosti se však dostal před dvěma lety poté, co vyšlo najevo, že Orbánova vláda – která si roky budovala pověst na obraně křesťanských rodin a ochraně dětí – nezabránila milosti muže odsouzeného za pomoc při utajování skandálu sexuálního zneužívání v dětském domově.
„Začínal tím, že do médií prohlásil, že má tajnou nahrávku svojí ženy (bývalé ministryně spravedlnosti, která milost kontrasignovala – pozn. red.). A přestože se nakonec ukázalo, že v nahrávce nebylo nic zásadního, Magyar se dostal do povědomí médií a začal politickou dráhu. A právě to je důvod, proč ho skandály už nemohou poškodit, protože jeho voliči v něm nevidí nějaký morální maják,“ popsal Magyara v nedávném rozhovoru pro Aktuálně.cz hungarista Petr Balla.
Ten dodal, že Péter Magyar nepatří k opozici, ale ztělesňuje odmítnutí stávajícího stavu. Zároveň ovšem nezosobňuje morální hodnoty, protože už se na něj provalila spousta kauz. Časopis The Economist jej nicméně popisuje jako „umírněného konzervativce“.
Média o Magyarovi píší různě a reakce se často střídají, od obdivu k jeho životní dráze až po skepsi. I jeho kritici ovšem chválí disciplínu, s níž byl schopen cestovat po celé zemi – včetně venkovských oblastí – a denně pronášet hned několik projevů. Mluví se o něm ale také jako o sebestředném člověku, který dokáže být výbušný. Pro většinu maďarských voličů byl ovšem nakonec v neděli večer nejlepší volbou.
Ostrý start
Magyar začal zostra. Hned ve svém vítězném projevu po doznění zmíněné Sinatrovy písně prohlásil, že Orbánův režim skončil a že Maďarsko bude opět silným spojencem v Evropské unii i v NATO. Za jeden z prvních úkolů své úkolů označil dosáhnout rozmrazení přibližně 20 miliard eur (487,7 miliardy korun) z evropských peněz. Rovněž chce prosadit, aby premiér mohl být ve funkci nejvýše dvě funkční období.
Navíc to vypadá, že chystá vládní „čistky“, když vyzval k řadě rezignací na nejvyšších postech.
Dokonce se obrátil i na prezidenta země Tamáse Sulyoka, aby ho jako vítěze voleb okamžitě pověřil sestavením vlády – a poté rezignoval. Kromě toho Magyar požaduje odstoupení předsedů Nejvyššího soudu, soudní rady, státního kontrolního úřadu, úřadu pro hospodářskou soutěž i úřadu pro média.
Bude to ovšem mít těžké. Až do sestavení kabinetu – což může trvat i několik týdnů – bude mít hlavní moc v zemi stále Fidesz, který v parlamentu drží v současnosti 135 křesel – tedy i ústavní většinu. Orbán ovšem prohru uznal již v neděli večer a pogratuloval Magyarovi k úspěchu.
Magyar rovněž oznámil, že na svou první premiérskou zahraniční cestu zamíří do Polska, pak se vydá do Rakouska a poletí do Bruselu. V sídle EU hodlá získat finanční prostředky, které si podle něj Maďaři „zaslouží“ – s odkazem na miliardy eur z evropských fondů, které sedmadvacítka Maďarsku zmrazila.
Změní se vztahy s Ukrajinou?
Od Maďarska, které jako jedna z mála zemí v EU udržuje kontakty s Ruskem na nejvyšší úrovni – ministr zahraničí Péter Szijjártó i předseda vlády Orbán pravidelně jezdí do Moskvy na setkání s ministrem zahraničí Sergejem Lavrovem či přímo s prezidentem Vladimirem Putinem – teď evropští lídři čekají, že bude ohledně války na Ukrajině lépe spolupracovat.
Sám Péter Magyar se však dosud k tématu války příliš nevyjadřoval. A jeho strana Tisza například v Evropském parlamentu hlasovala proti schválení půjčky pro napadenou zemi.
„Gratuluji Peteru Magyarovi a straně Tisza k přesvědčivému vítězství. Je důležité, když zvítězí konstruktivní přístup,“ napsal večer na sociální sítě ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Konstruktivní přístup“ je tak nejspíš něco, co lze od budoucího maďarského premiéra očekávat.