„Orbánův bič“ na LGBT končí. Maďarský parlament zrušil kontroverzní část zákona

Maďarští poslanci dnes odhlasovali zrušení právních ustanovení proti LGBT+ komunitě. Pro se vyslovilo 139 z nich, 59 hlasovalo proti, informovala agentura AFP. Ustanovení byla součástí zákona o ochraně dětí, který v roce 2021 přijala předchozí vláda premiéra Viktora Orbána. Zakazovala jakékoliv vyobrazení homosexuality a transgenderových lidí v obsahu pro děti.
Zákon má nově pouze chránit osoby mladší 18 let před obsahem, který by mohl závažným způsobem narušit fyzický, mentální, citový či morální vývoj dítěte.
Současný předseda vlády Péter Magyar podle AFP před úterním hlasováním plánované změny prezentoval jako posílení ochrany dětí bez ohledu na sexuální orientaci, nikoliv jako obnovu práv komunity LGBT+. Řekl, že díky změnám v zákoně budou maďarské právní normy v tomto ohledu odpovídat předpisům Evropské unie.
Zákon z roku 2021 rozhořčil lidskoprávní aktivisty i lídry napříč EU, jelikož stavěl vztahy mezi osobami stejného pohlaví na roveň se sexuálními trestnými činy na dětech, píše AFP. V roce 2025 byl navíc zákon upraven tak, aby mohl sloužit jako základ pro zakázání pochodů hrdosti, které LGBT+ komunity pravidelně pořádají.
„Skutečnost, že se ruší omezení přístupu k LGBT+ obsahu, je rozhodně důležitým a pozitivním krokem kupředu,“ řekl AFP Tamás Dombos z lidskoprávní organizace Hatter Society. Podle něj existuje ještě mnoho zákonů, které vláda musí upravit, i kdyby jejím jediným cílem v oblasti práv LGBT+ bylo dosáhnout stavu, který v zemi panoval do roku 2020. Jako příklad zmínil zákony neumožňující adopce stejnopohlavním párům nebo neuznávající transgenderové osoby.
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