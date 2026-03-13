Orbán zveřejnil emotivní video. Varuje v něm své blízké před hrozbou z Ukrajiny

Maďarský premiér Viktor Orbán zveřejnil na sociálních sítích video, v němž postupně telefonuje svým dětem a varuje je před údajnými hrozbami z Ukrajiny. Záznam, který sdílel na Facebooku, zachycuje premiéra, jak svým potomkům říká, aby byli opatrní. Celá situace přichází v době mimořádně napjatých vztahů mezi Budapeští a Kyjevem a zároveň jen několik týdnů před parlamentními volbami v Maďarsku.
Na videu sedí Orbán u stolu s mobilním telefonem v ruce, působí rozrušeně a několika ze svých pěti dětí říká, že by měly být opatrné. „Určitě se dozvíš ze zpráv, že Ukrajinci už vyhrožují nejen mně, ale i vám. Pokud by se něco dělo nebo bys něco viděla, řekni. Dávej na sebe pozor,“ říká premiér v jednom z telefonátů. Záznam doprovází melancholická hudba a Orbán na něm působí velmi emotivně.
Napjaté maďarsko-ukrajinské vztahy
Video zveřejnil krátce poté, co se v ukrajinském veřejném prostoru objevila série velmi ostrých výroků namířených proti maďarské vládě. Někteří ukrajinští politici a komentátoři reagovali na dlouhodobou kritiku Kyjeva ze strany Budapešti a na Orbánovu zdrženlivou politiku vůči podpoře Ukrajiny ve válce s Ruskem.
Například ukrajinský analytik Boris Tisenhausen v jednom rozhovoru prohlásil, že maďarský premiér by se měl obávat spíše toho, aby „Ukrajina neposlala jednotky do Maďarska“. V podobně vyhroceném tónu se vyjadřovali i další veřejní činitelé. Major ukrajinské armády Jevhen Karasz například ve videu hovořil o tom, že ukrajinská 128. brigáda by mohla „za dvě minuty“ dorazit na území Maďarska, pokud by Budapešť učinila provokativní kroky.
Je však důležité dodat, že tato prohlášení nepřišla v podobě oficiálního stanoviska ukrajinské vlády, ale zazněla spíše v médiích nebo na sociálních sítích jednotlivých aktérů.
Orbánova reakce navíc souvisí i s dalšími výroky z ukrajinské strany. Bývalý ukrajinský poslanec a někdejší důstojník tajné služby SBU Hryhorij Omelčenko například v internetové televizi uvedl, že blíže nespecifikovaná organizace údajně ví, kde maďarský premiér bydlí, kde se pohybuje a s kým se setkává. Dodal také, že by měl myslet na své děti a vnoučata.
Napětí mezi oběma zeměmi se přitom zvyšuje už delší dobu. Maďarsko dlouhodobě blokuje některé formy evropské pomoci Ukrajině a Orbán opakovaně kritizuje sankce proti Rusku i vojenskou podporu Kyjeva. Tyto postoje vyvolávají ostré reakce ukrajinských politiků, kteří Budapešť obviňují z přílišné vstřícnosti vůči Moskvě.
Další rozměr sporu přinesl také ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. Ten podle maďarského ministra zahraničí Pétera Szijjártóa naznačil, že by mohl předat Orbánovo telefonní číslo ukrajinské armádě, pokud by Budapešť nepřestala blokovat evropskou finanční pomoc Ukrajině. Maďarská diplomacie to označila za nepřijatelnou výhrůžku.
Může jít o promyšlenou kampaň
Orbánův emotivní telefonát dětem ale zároveň vyvolal otázky, zda nejde také o součást domácí politické strategie. Maďarsko čekají 12. dubna 2026 parlamentní volby a premiérův kabinet se snaží mobilizovat voliče v atmosféře bezpečnostního ohrožení.
Politologové upozorňují, že zdůrazňování vnějších hrozeb patří mezi dlouhodobé komunikační strategie Orbánovy vlády. Premiér tak může současnou eskalaci využívat nejen k obraně své zahraniční politiky, ale i k posílení podpory před nadcházejícím hlasováním.
Zda jde o skutečné bezpečnostní obavy, nebo spíše o politický signál voličům, tak zůstává otevřenou otázkou. Jedno je však jisté: napětí mezi Maďarskem a Ukrajinou se v posledních týdnech dostalo na jednu z nejostřejších úrovní od začátku ruské invaze.