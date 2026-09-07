Orbán vítá triumf AfD v Německu. „Připravte se, tohle je jen začátek“

Vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko je velmi znepokojivé. Vyjádřili se tak v pondělí polský ministr zahraničí Radosław Sikorski a francouzský ministr financí Roland Lescure.
Úspěch politických spřízněnců naopak potěšil bývalého dlouholetého maďarského premiéra a předsedu od května už opoziční národněkonzervativní strany Fidesz Viktora Orbána.
"Zdá se, že jen něco málo chybělo do absolutní většiny, a to je opravdu velmi znepokojivý signál," řekl v pondělí rozhlasové stanici Vox FM šéf polské diplomacie.
Sikorski už dříve reagoval na výrok předsedkyně AfD Alice Weidelové, která uvedla, že by podpořila vystoupení Německa ze schengenského prostoru volného pohybu. Podle něj by takový krok měl "vážné důsledky" i pro Polsko.
Protiimigrační, euroskeptická a podle mnohých proruská AfD, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála nedělní zemské volby v Sasku-Anhaltsku s bezprecedentními téměř 44 procenty hlasů. Polský premiér Donald Tusk už v neděli prohlásil, že z jejího vítězství se v Polsku mohou těšit jen idioti nebo zrádci.
Také ministři francouzské vlády v pondělí vyjádřili obavy ohledně dopadu vítězství AfD. "To jasně vysílá velmi, velmi znepokojivý signál," řekl rozhlasové stanici RTL francouzský ministr financí Roland Lescure. "Ukazuje to, že čelíme velké výzvě v podobě populistické vlny, která se v pondělí šíří světem a které musíme odolat," dodal.
Podobně se už v neděli večer vyjádřil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad. "Vítězství krajní pravice v německých regionálních volbách je pro Evropu velmi vážným okamžikem," napsal na síti X. "Musíme s pokorou naslouchat hněvu, strachu a obavám a řádně na tyto obavy reagovat. Nacionalismus a xenofobie však nikdy nebudou odpovědí," dodal Haddad.
Vítězství AfD naopak potěšilo maďarského expremiéra Orbána. "Skvělá (volební) noc pro Německo a pro Evropu!" napsal v neděli večer na platformě X. "Gratuluji Alici Weidelové, (regionálnímu lídrovi AfD) Ulrichu Siegmundovi a celé AfD k jejich drtivému vítězství v Sasku-Anhaltsku. Připravte se! Tohle je jen začátek," uvedl Orbán.
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