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Orbán vítá triumf AfD v Německu. „Připravte se, tohle je jen začátek“

ČTK
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Vítězství krajně pravicové Alternativy pro Německo (AfD) v nedělních volbách ve východoněmecké spolkové zemi Sasko-Anhaltsko je velmi znepokojivé. Vyjádřili se tak v pondělí polský ministr zahraničí Radosław Sikorski a francouzský ministr financí Roland Lescure.

Maďarský premiér Viktor Orbán
Maďarský expremiér Viktor Orbán. Foto: Reuters
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Úspěch politických spřízněnců naopak potěšil bývalého dlouholetého maďarského premiéra a předsedu od května už opoziční národněkonzervativní strany Fidesz Viktora Orbána.

"Zdá se, že jen něco málo chybělo do absolutní většiny, a to je opravdu velmi znepokojivý signál," řekl v pondělí rozhlasové stanici Vox FM šéf polské diplomacie.

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Sikorski už dříve reagoval na výrok předsedkyně AfD Alice Weidelové, která uvedla, že by podpořila vystoupení Německa ze schengenského prostoru volného pohybu. Podle něj by takový krok měl "vážné důsledky" i pro Polsko.

Protiimigrační, euroskeptická a podle mnohých proruská AfD, kterou sasko-anhaltská tajná služba vede od roku 2023 jako prokazatelně pravicově extremistickou, vyhrála nedělní zemské volby v Sasku-Anhaltsku s bezprecedentními téměř 44 procenty hlasů. Polský premiér Donald Tusk už v neděli prohlásil, že z jejího vítězství se v Polsku mohou těšit jen idioti nebo zrádci.

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Také ministři francouzské vlády v pondělí vyjádřili obavy ohledně dopadu vítězství AfD. "To jasně vysílá velmi, velmi znepokojivý signál," řekl rozhlasové stanici RTL francouzský ministr financí Roland Lescure. "Ukazuje to, že čelíme velké výzvě v podobě populistické vlny, která se v pondělí šíří světem a které musíme odolat," dodal.

Podobně se už v neděli večer vyjádřil francouzský ministr pro evropské záležitosti Benjamin Haddad. "Vítězství krajní pravice v německých regionálních volbách je pro Evropu velmi vážným okamžikem," napsal na síti X. "Musíme s pokorou naslouchat hněvu, strachu a obavám a řádně na tyto obavy reagovat. Nacionalismus a xenofobie však nikdy nebudou odpovědí," dodal Haddad.

Vítězství AfD naopak potěšilo maďarského expremiéra Orbána. "Skvělá (volební) noc pro Německo a pro Evropu!" napsal v neděli večer na platformě X. "Gratuluji Alici Weidelové, (regionálnímu lídrovi AfD) Ulrichu Siegmundovi a celé AfD k jejich drtivému vítězství v Sasku-Anhaltsku. Připravte se! Tohle je jen začátek," uvedl Orbán.

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