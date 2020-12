Orbán přihrává kšefty svému otci. Média u nás straní vládě, říká maďarský novinář

Maďarsko spolu s Polskem blokuje schválení rozpočtu Evropské unie. Nesouhlasí s tím, že Brusel podmiňuje schválení mimořádné koronavirové pomoci členským zemím ve výši 1,8 bilionu eur dodržováním zásad právního státu.

Vláda premiéra Viktora Orbána čelí výtkám, že justice není nezávislá, rozdělování peněz z evropských fondů je neprůhledné a že omezuje nezávislá nebo kritická média.

Novinář nezávislého maďarského on-line deníku Direkt36.hu András Pethö v rozhovoru pro Aktuálně.cz říká, že mediální trh v zemi je pokřivený. "Zadávání reklam do médií je pod kontrolou vlády," upozorňuje.

V jednom z posledních článků na vašem webu popisujete, jak se daří podnikání Győzőho Orbána, otce premiéra Viktora Orbána. Souhlasíte s tvrzením, že Orbánovi příbuzní a přátelé se těší výhodám, které jim pomáhají v byznysu?

Publikujeme jen to, co stoprocentně víme. A je jasné, že Orbánův otec má většinový podíl v těžební společnosti Dolomit Ltd. a jeho firma dodává stavební materiál na projekty, které jsou státními zakázkami. Jeho podnikání se finančně daří mnohem více než ostatním konkurentům v oboru. Vydělal miliardy forintů.

Pokud tedy chce někdo úspěšně podnikat v Maďarsku, musí být Orbánův příbuzný nebo kamarád?

Ne, takto bych to úplně neřekl. Maďarsko stále má i úspěšné podnikatele a byznysmeny, kteří nemají vazby na vládu. Ale vidíme jasný trend - hlavně v průmyslu a stavebnictví jsou ve státních zakázkách preferováni ti, kteří jsou blízcí premiérovi.

Orbán a jeho strana Fidesz vládnou nepřetržitě od roku 2010. Čím si vysvětlujete, že je stále tak populární?

Nejsem politický analytik, takže nevím, zda moje odpověď je relevantní. Ale myslím si, že Orbánova politika prostě stále konvenuje velkému množství lidí a měl i štěstí, že v posledních deseti letech maďarská ekonomika trvale rostla. To je částečně zásluha vlády, ale zároveň ekonomika rostla v celé Evropské unii a Maďarsko také hodně čerpá evropské dotace.

Jste jako nezávislé médium pod nějakým tlakem?

Přece jenom nejsme tam, kde jsou například Rusko nebo Turecko. Nezaznamenali jsme ani žádný případ - naštěstí -, jako byla vražda slovenského novináře Jána Kuciaka. To byl pro nás obrovský šok. V Maďarsku jako novináři nežijeme s pocitem fyzického ohrožení.

Nikdo vám nevyhrožuje?

Ne, ani nikomu z mých kolegů. Ale tím nechci bagatelizovat problémy, které v Maďarsku existují. Prostředí pro nezávislou novinařinu je stále horší a horší. Náš web Direkt36.hu jsme založili před šesti lety, protože to byla pro mne a mé kolegy jediná možnost, jak pracovat svobodně jako novináři. Pracoval jsem dříve ve velkém on-line deníku, kde jsme se potýkali s cenzurou a byli jsme tlačeni k tomu, abychom některé kauzy a informace nezveřejňovali. Když jsme tomu kladli odpor, museli jsme odejít.

Mediální trh v Maďarsku je pokřivený. Zadávání reklam do médií je pod kontrolou vlády a je těžké sehnat investory do nezávislých médií. Nechce se jim do toho, protože mají obavy z reakce vlády. Například velmi čtený a přitom nezávislý internetový deník Index.hu se dostal loni pod tlak. Redaktoři odešli a založili nový projekt, Index.hu nyní mají pod kontrolou lidé blízcí premiérovi. A je vidět, jak se hned změnilo zpravodajství.

Nakolik je veřejnoprávní televize nestranná nebo naopak provládní?

Veřejnoprávní televize je ve zpravodajství velmi provládní. Sleduje vládní agendu, stejně jako veřejnoprávní rozhlas a státní tisková agentura MTI. O tom svědčí například i úniky mailové komunikace těchto médií, které zveřejnila rozhlasová stanice Rádio Svobodná Evropa. Ukazují, že MTI i veřejnoprávní televize se řídí přáním vlády, co a jak mají zpravodajsky pokrývat.

Vypadá to, že mezi vládními a nezávislými novináři je už dost velký příkop…

V Maďarsku jsme vždy měli média nějak politicky zaměřená. Levicová, pravicová. Ale vždy fungovala takříkajíc v jednom vesmíru. Tohle už neplatí. Dnes jako by opoziční a provládní média existovala v paralelních světech. Z médií se stala politická zbraň, a když čtete nebo vidíte ta, která podporují vládu, tak sama přebírají rétoriku a styl vládních politiků.

